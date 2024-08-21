ВС РФ освободили Желанное в ДНР

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Российские военные освободили Желанное в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные из группировки «Центр» освободили населенный пункт Желанное в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Центр“ в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное», — говорится в сообщении военного ведомства. Сообщение опубликовано в Telegram.

На днях сообщалось об освобождении от украинских войск других территорий. В частности, стало известно, что солдаты РФ освободили Нью-Йорк, также в ДНР. Кроме того, сообщалось о том, что военные ВС РФ взяли под контроль Новгородское на этом же направлении.

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Российские военные из группировки «Центр» освободили населенный пункт Желанное в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Подразделениями группировки войск „Центр“ в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное», — говорится в сообщении военного ведомства. Сообщение опубликовано в Telegram. На днях сообщалось об освобождении от украинских войск других территорий. В частности, стало известно, что солдаты РФ освободили Нью-Йорк, также в ДНР. Кроме того, сообщалось о том, что военные ВС РФ взяли под контроль Новгородское на этом же направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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