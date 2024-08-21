Российские военные освободили Желанное в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные из группировки «Центр» освободили населенный пункт Желанное в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск „Центр“ в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное», — говорится в сообщении военного ведомства. Сообщение опубликовано в Telegram.
На днях сообщалось об освобождении от украинских войск других территорий. В частности, стало известно, что солдаты РФ освободили Нью-Йорк, также в ДНР. Кроме того, сообщалось о том, что военные ВС РФ взяли под контроль Новгородское на этом же направлении.
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