ВС РФ освободили Желанное в ДНР

21 августа 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Российские военные освободили Желанное в ДНР Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные из группировки «Центр» освободили населенный пункт Желанное в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Подразделениями группировки войск „Центр“ в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное», — говорится в сообщении военного ведомства. Сообщение опубликовано в Telegram. На днях сообщалось об освобождении от украинских войск других территорий. В частности, стало известно, что солдаты РФ освободили Нью-Йорк, также в ДНР. Кроме того, сообщалось о том, что военные ВС РФ взяли под контроль Новгородское на этом же направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные из группировки «Центр» освободили населенный пункт Желанное в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Подразделениями группировки войск „Центр“ в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное», — говорится в сообщении военного ведомства. Сообщение опубликовано в Telegram. На днях сообщалось об освобождении от украинских войск других территорий. В частности, стало известно, что солдаты РФ освободили Нью-Йорк, также в ДНР. Кроме того, сообщалось о том, что военные ВС РФ взяли под контроль Новгородское на этом же направлении.