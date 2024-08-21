В посольстве России на Маврикии не знают о судьбе пропавшей челябинки

© Служба новостей «URA.RU»
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Залия Шамигулова выходила на связь с родными пять дней назад
Залия Шамигулова выходила на связь с родными пять дней назад Фото:

В посольстве России на Маврикии заявили, что у них нет данных о судьбе пропавшей жительницы Челябинска. Об этом в посольстве заявили корреспонденту URA.RU 21 августа.

«Кроме информации, размещенной на сайте, нам нечего добавить. На сегодня рабочий день посольства закончен», — сообщил по телефону сотрудник посольства. Однако найти какую-либо информацию о девушке, пропавшей на острове, на сайте посольства не удалось.

Залия Шамигулова в последний раз выходила на связь с матерью 16 августа. Она сообщила о планах погулять со знакомым. После этого девушку не видели. В то же время судя по данным соцсети, владелец ее профиля заходил в сеть сутки назад. Мать девушки считает, что ее могли похитить ради выкупа.

Мать девушки живет в городе Учалы Республики Башкортостан. На сообщение URA.RU она на момент выхода публикации не ответила.

Сама Залия окончила международный факультет Южно-Уральского университета. Судя по документам, в последнее время она работала HR-консультантом агентства по подбору персонала, старшим преподавателем Уральского социально-экономический институт образовательного учреждения профсоюзов «Академия труда и социальных отношений».

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В посольстве России на Маврикии заявили, что у них нет данных о судьбе пропавшей жительницы Челябинска. Об этом в посольстве заявили корреспонденту URA.RU 21 августа. «Кроме информации, размещенной на сайте, нам нечего добавить. На сегодня рабочий день посольства закончен», — сообщил по телефону сотрудник посольства. Однако найти какую-либо информацию о девушке, пропавшей на острове, на сайте посольства не удалось. Залия Шамигулова в последний раз выходила на связь с матерью 16 августа. Она сообщила о планах погулять со знакомым. После этого девушку не видели. В то же время судя по данным соцсети, владелец ее профиля заходил в сеть сутки назад. Мать девушки считает, что ее могли похитить ради выкупа. Мать девушки живет в городе Учалы Республики Башкортостан. На сообщение URA.RU она на момент выхода публикации не ответила. Сама Залия окончила международный факультет Южно-Уральского университета. Судя по документам, в последнее время она работала HR-консультантом агентства по подбору персонала, старшим преподавателем Уральского социально-экономический институт образовательного учреждения профсоюзов «Академия труда и социальных отношений».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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