Посольство России на Маврикии связалось с полицией по поводу пропажи челябинки

Посольство России на Маврикии связалось с местной полицией по поводу розыска пропавшей жительницы Челябинска и вышло на связь с родными девушки. Об этом сообщает telegram-канал посольства 21 августа.
«В консульский отдел посольства России на Маврикии 20 августа обратилась гражданка России Гусева Елена с информацией о пропаже 18 августа на острове свой подруги россиянки Шамигуловой Залии. Консул посольства в тот же день оперативно связался с полицией, которая подтвердила факт обращения Гусевой с заявлением о пропаже своей подруги. Нам было разъяснено, что полицией начаты следственные и поисковые мероприятия, в полицейские участки страны разосланы соответствующие ориентировки», — сообщает telegram-канал.
Также сообщается, что консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с компетентными органами страны по данному вопросу. Установлена связь с родственниками Шамигуловой.
Залия Шамигулова в последний раз выходила на связь с матерью с острова Маврикий 16 августа. Она сообщила о планах погулять со знакомым. После этого девушку не видели. Мать девушки считает, что ее могли похитить ради выкупа.
Мать девушки живет в городе Учалы Республики Башкортостан. Сама Залия окончила международный факультет Южно-Уральского университета. В последнее время она работала в челябинском вузе.
Остров Маврикий находится в юго-западной части Индийского океана, примерно в 900 километрах на восток от острова Мадагаскар. Население около 1200 тысяч человек, что сопоставимо с Челябинском.
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