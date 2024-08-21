Боррель выступил за снятие ограничений для ударов по РФ

Снятие ограничений на удары Украины по России якобы может поспособствовать миротворческой миссии. Такое мнение выразил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Снятие ограничений на использование возможностей против российских военных … может иметь несколько важных последствий: укрепить самооборону Украины, … спасти жизни и сократить разрушения на Украине, способствовать продвижению миротворческих усилий», — написал Боррель на своей странице в соцсети Х. Кроме того, он пообещал обсудить с главами МИД и минобороны ЕС увеличение поддержки Киева на фоне атак украинских военных на Курскую область.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по РФ при участии Запада будут расцениваться как война. При этом, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, если Запад все-таки разрешит Украине наносить удары по территории России, то только Путину и российскому военному командованию известен ответ на такие действия ВСУ.
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