Сын Кадырова Адам показал Путину навыки владения оружием. Видео

22 августа 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

Адам Кадыров возглавляет отдел безопасности главы Чечни Фото: Роман Наумов © URA.RU Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Адам продемонстрировал навыки стрельбы перед президентом России Владимиром Путиным. Это произошло в ходе визита Путин в Российский университет спецназа в Гудермесе, где он побывал на учебных площадках. «На кадрах Адам Кадыров стреляет по мишеням на учебной площадке. За ним наблюдают глава региона, президент России и другие представители делегации, прибывшие в Чечню с визитом», — сообщает telegram-канал Кадырова. Отмечается, что президент РФ также встретился с командирами спецподразделений, инструкторами и добровольцами. Путин пообщался с ними и сердечно поблагодарил их за решение встать на защиту Родины. Адам Кадыров ранее опубликовал в своем Instagram (принадлежит компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с Путиным во время визита президента в Чеченскую Республику. На снимке молодой человек и президент стоят рядом у трапа самолета. Адам также возглавляет отдел обеспечения безопасности своего отца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Адам продемонстрировал навыки стрельбы перед президентом России Владимиром Путиным. Это произошло в ходе визита Путин в Российский университет спецназа в Гудермесе, где он побывал на учебных площадках. «На кадрах Адам Кадыров стреляет по мишеням на учебной площадке. За ним наблюдают глава региона, президент России и другие представители делегации, прибывшие в Чечню с визитом», — сообщает telegram-канал Кадырова. Отмечается, что президент РФ также встретился с командирами спецподразделений, инструкторами и добровольцами. Путин пообщался с ними и сердечно поблагодарил их за решение встать на защиту Родины. Адам Кадыров ранее опубликовал в своем Instagram (принадлежит компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с Путиным во время визита президента в Чеченскую Республику. На снимке молодой человек и президент стоят рядом у трапа самолета. Адам также возглавляет отдел обеспечения безопасности своего отца.