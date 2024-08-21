21 августа 2024

Сын Кадырова Адам показал Путину навыки владения оружием. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кавказский инвестиционный форум. Визит Михаила Мишустина на форум. Российская Федерация, г. Грозный, Чеченская Республика. 16 июля 2024., кадыров рамзан, кадыров адам
Адам Кадыров возглавляет отдел безопасности главы Чечни Фото:

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Адам продемонстрировал навыки стрельбы перед президентом России Владимиром Путиным. Это произошло в ходе визита Путин в Российский университет спецназа в Гудермесе, где он побывал на учебных площадках.

«На кадрах Адам Кадыров стреляет по мишеням на учебной площадке. За ним наблюдают глава региона, президент России и другие представители делегации, прибывшие в Чечню с визитом», — сообщает telegram-канал Кадырова.

Отмечается, что президент РФ также встретился с командирами спецподразделений, инструкторами и добровольцами. Путин пообщался с ними и сердечно поблагодарил их за решение встать на защиту Родины.

Адам Кадыров ранее опубликовал в своем Instagram (принадлежит компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с Путиным во время визита президента в Чеченскую Республику. На снимке молодой человек и президент стоят рядом у трапа самолета. Адам также возглавляет отдел обеспечения безопасности своего отца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Адам продемонстрировал навыки стрельбы перед президентом России Владимиром Путиным. Это произошло в ходе визита Путин в Российский университет спецназа в Гудермесе, где он побывал на учебных площадках. «На кадрах Адам Кадыров стреляет по мишеням на учебной площадке. За ним наблюдают глава региона, президент России и другие представители делегации, прибывшие в Чечню с визитом», — сообщает telegram-канал Кадырова. Отмечается, что президент РФ также встретился с командирами спецподразделений, инструкторами и добровольцами. Путин пообщался с ними и сердечно поблагодарил их за решение встать на защиту Родины. Адам Кадыров ранее опубликовал в своем Instagram (принадлежит компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с Путиным во время визита президента в Чеченскую Республику. На снимке молодой человек и президент стоят рядом у трапа самолета. Адам также возглавляет отдел обеспечения безопасности своего отца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...