Сын Кадырова выложил фото с Путиным

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, опубликовал в своем Instagram (принадлежит компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Фотография была сделана во время недавнего визита президента в Чеченскую Республику.
На снимке молодой человек и президент стоят рядом у трапа самолета. Адам был назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Он также возглавляет отдел обеспечения безопасности своего отца.
Ранее Путин посетил Чеченскую Республику, где ознакомился с новой мечетью. Строительство религиозного объекта было успешно завершено незадолго до его визита. был удостоен звания почетного гражданина Чеченской Республики.
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