Сын Кадырова выложил фото с Путиным

Сын Рамзана Кадырова Адам опубликовал фото с президентом РФ Путиным

21 августа 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Сын Кадырова сделал фото с Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, опубликовал в своем Instagram (принадлежит компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Фотография была сделана во время недавнего визита президента в Чеченскую Республику. На снимке молодой человек и президент стоят рядом у трапа самолета. Адам был назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Он также возглавляет отдел обеспечения безопасности своего отца. Ранее Путин посетил Чеченскую Республику, где ознакомился с новой мечетью. Строительство религиозного объекта было успешно завершено незадолго до его визита. был удостоен звания почетного гражданина Чеченской Республики. Фото: Instagram* Адама Кадырова (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) / dustum Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, опубликовал в своем Instagram (принадлежит компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Фотография была сделана во время недавнего визита президента в Чеченскую Республику. На снимке молодой человек и президент стоят рядом у трапа самолета. Адам был назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Он также возглавляет отдел обеспечения безопасности своего отца. Ранее Путин посетил Чеченскую Республику, где ознакомился с новой мечетью. Строительство религиозного объекта было успешно завершено незадолго до его визита. был удостоен звания почетного гражданина Чеченской Республики.