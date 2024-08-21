Сын Кадырова выложил фото с Путиным

Сын Рамзана Кадырова Адам опубликовал фото с президентом РФ Путиным
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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Сын Кадырова сделал фото с Владимиром Путиным Фото:

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, опубликовал в своем Instagram (принадлежит компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Фотография была сделана во время недавнего визита президента в Чеченскую Республику.

На снимке молодой человек и президент стоят рядом у трапа самолета. Адам был назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Он также возглавляет отдел обеспечения безопасности своего отца.

Ранее Путин посетил Чеченскую Республику, где ознакомился с новой мечетью. Строительство религиозного объекта было успешно завершено незадолго до его визита. был удостоен звания почетного гражданина Чеченской Республики.

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Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, опубликовал в своем Instagram (принадлежит компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Фотография была сделана во время недавнего визита президента в Чеченскую Республику. На снимке молодой человек и президент стоят рядом у трапа самолета. Адам был назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Он также возглавляет отдел обеспечения безопасности своего отца. Ранее Путин посетил Чеченскую Республику, где ознакомился с новой мечетью. Строительство религиозного объекта было успешно завершено незадолго до его визита. был удостоен звания почетного гражданина Чеченской Республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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