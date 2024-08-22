Американская ЧВК тренировала бойцов «Азова»* для атак на Курскую область

22 августа 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

ЧВК из США не только обучала бойцов запрещенного в РФ нацбатальона, но и охраняла олигархов Украины Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ЧВК Forward Observation Group из США готовила бойцов «Азова»* (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) с Украины для нападения на Курскую область. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Они [ЧВК Forward Observation Group] принимали активное участие в формировании иностранного легиона в составе ВСУ, а также нацбата „Азов“, обучая их, в том числе, различным извращенным способам убийства людей», — заявил Рогов, добавив, что ЧВК с начала украинского конфликта находится на подконтрольной режиму президента страны Владимира Зеленского территории. Также, по словам Владимира Рогова, наемники из ЧВК были привлечены для охраны олигархов с Украины. Ранее американская Forward Observation Group отказалась комментировать свое участие в украинских операциях. Представители ЧВК сослались на запрет со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). *«Азов» — украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЧВК Forward Observation Group из США готовила бойцов «Азова»* (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) с Украины для нападения на Курскую область. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Они [ЧВК Forward Observation Group] принимали активное участие в формировании иностранного легиона в составе ВСУ, а также нацбата „Азов“, обучая их, в том числе, различным извращенным способам убийства людей», — заявил Рогов, добавив, что ЧВК с начала украинского конфликта находится на подконтрольной режиму президента страны Владимира Зеленского территории. Также, по словам Владимира Рогова, наемники из ЧВК были привлечены для охраны олигархов с Украины. Ранее американская Forward Observation Group отказалась комментировать свое участие в украинских операциях. Представители ЧВК сослались на запрет со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). *«Азов» — украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен