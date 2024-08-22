Американская ЧВК тренировала бойцов «Азова»* для атак на Курскую область

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, снайпер, спецназ, всу, наемники,  stock
ЧВК из США не только обучала бойцов запрещенного в РФ нацбатальона, но и охраняла олигархов Украины Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ЧВК Forward Observation Group из США готовила бойцов «Азова»* (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) с Украины для нападения на Курскую область. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Они [ЧВК Forward Observation Group] принимали активное участие в формировании иностранного легиона в составе ВСУ, а также нацбата „Азов“, обучая их, в том числе, различным извращенным способам убийства людей», — заявил Рогов, добавив, что ЧВК с начала украинского конфликта находится на подконтрольной режиму президента страны Владимира Зеленского территории. Также, по словам Владимира Рогова, наемники из ЧВК были привлечены для охраны олигархов с Украины.

Ранее американская Forward Observation Group отказалась комментировать свое участие в украинских операциях. Представители ЧВК сослались на запрет со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

*«Азов» — украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен

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ЧВК Forward Observation Group из США готовила бойцов «Азова»* (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) с Украины для нападения на Курскую область. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Они [ЧВК Forward Observation Group] принимали активное участие в формировании иностранного легиона в составе ВСУ, а также нацбата „Азов“, обучая их, в том числе, различным извращенным способам убийства людей», — заявил Рогов, добавив, что ЧВК с начала украинского конфликта находится на подконтрольной режиму президента страны Владимира Зеленского территории. Также, по словам Владимира Рогова, наемники из ЧВК были привлечены для охраны олигархов с Украины. Ранее американская Forward Observation Group отказалась комментировать свое участие в украинских операциях. Представители ЧВК сослались на запрет со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). *«Азов» — украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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