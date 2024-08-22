ЧВК Forward Observation Group из США готовила бойцов «Азова»* (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) с Украины для нападения на Курскую область. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Они [ЧВК Forward Observation Group] принимали активное участие в формировании иностранного легиона в составе ВСУ, а также нацбата „Азов“, обучая их, в том числе, различным извращенным способам убийства людей», — заявил Рогов, добавив, что ЧВК с начала украинского конфликта находится на подконтрольной режиму президента страны Владимира Зеленского территории. Также, по словам Владимира Рогова, наемники из ЧВК были привлечены для охраны олигархов с Украины.
Ранее американская Forward Observation Group отказалась комментировать свое участие в украинских операциях. Представители ЧВК сослались на запрет со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).
*«Азов» — украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.