Аэродром горит после атаки БПЛА на Волгоградскую область. Видео

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В Волгоградской области очевидцы сообщили о пожаре на аэродроме и поле рядом с ним Фото:

Жители Волгоградской области сообщили о пожаре на аэродроме в Мариновке в результате атаки украинских беспилотников. Соответствующее видео опубликовали некоторые telegram-каналы региона.

На кадрах очевидцев видно красное зарево в стороне аэропорта. Другие местные жители смогли снять огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия. Они добавили, что, помимо аэропорта, также горит поле рядом с ним, передает telegram-канал «Волгоград».

Согласно сообщениям местных жителей, ВСУ предприняли попытку атаковать город Калач-на-Дону в Волгоградской области с использованием беспилотников. Жители города сообщили о звуках взрывов и работе систем ПВО. По данным telegram-канала Shot, взрывы начались около 03:30 по местному времени. Было от шести до 10 мощных хлопков. На момент сообщения о происшествии официальной информации от властей или военных структур не поступало. URA.RU отправило запрос в Минобороны, там также на данный момент не ответили.

UPD: губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил возникновение пожара после атаки ВСУ. В telegram-канале «Регион 34 | администрация Волгоградской области» передают слова Бочарова насчет ситуации. Он заявил, что возгорание произошло на территории объекта Минобороны. Сейчас пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара, жертв не обнаружено.

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Жители Волгоградской области сообщили о пожаре на аэродроме в Мариновке в результате атаки украинских беспилотников. Соответствующее видео опубликовали некоторые telegram-каналы региона. На кадрах очевидцев видно красное зарево в стороне аэропорта. Другие местные жители смогли снять огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия. Они добавили, что, помимо аэропорта, также горит поле рядом с ним, передает telegram-канал «Волгоград». Согласно сообщениям местных жителей, ВСУ предприняли попытку атаковать город Калач-на-Дону в Волгоградской области с использованием беспилотников. Жители города сообщили о звуках взрывов и работе систем ПВО. По данным telegram-канала Shot, взрывы начались около 03:30 по местному времени. Было от шести до 10 мощных хлопков. На момент сообщения о происшествии официальной информации от властей или военных структур не поступало. URA.RU отправило запрос в Минобороны, там также на данный момент не ответили. UPD: губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил возникновение пожара после атаки ВСУ. В telegram-канале «Регион 34 | администрация Волгоградской области» передают слова Бочарова насчет ситуации. Он заявил, что возгорание произошло на территории объекта Минобороны. Сейчас пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара, жертв не обнаружено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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