Аэродром горит после атаки БПЛА на Волгоградскую область. Видео

22 августа 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

В Волгоградской области очевидцы сообщили о пожаре на аэродроме и поле рядом с ним Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Волгоградской области сообщили о пожаре на аэродроме в Мариновке в результате атаки украинских беспилотников. Соответствующее видео опубликовали некоторые telegram-каналы региона. На кадрах очевидцев видно красное зарево в стороне аэропорта. Другие местные жители смогли снять огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия. Они добавили, что, помимо аэропорта, также горит поле рядом с ним, передает telegram-канал «Волгоград». Согласно сообщениям местных жителей, ВСУ предприняли попытку атаковать город Калач-на-Дону в Волгоградской области с использованием беспилотников. Жители города сообщили о звуках взрывов и работе систем ПВО. По данным telegram-канала Shot, взрывы начались около 03:30 по местному времени. Было от шести до 10 мощных хлопков. На момент сообщения о происшествии официальной информации от властей или военных структур не поступало. URA.RU отправило запрос в Минобороны, там также на данный момент не ответили. UPD: губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил возникновение пожара после атаки ВСУ. В telegram-канале «Регион 34 | администрация Волгоградской области» передают слова Бочарова насчет ситуации. Он заявил, что возгорание произошло на территории объекта Минобороны. Сейчас пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара, жертв не обнаружено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Волгоградской области сообщили о пожаре на аэродроме в Мариновке в результате атаки украинских беспилотников. Соответствующее видео опубликовали некоторые telegram-каналы региона. На кадрах очевидцев видно красное зарево в стороне аэропорта. Другие местные жители смогли снять огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия. Они добавили, что, помимо аэропорта, также горит поле рядом с ним, передает telegram-канал «Волгоград». Согласно сообщениям местных жителей, ВСУ предприняли попытку атаковать город Калач-на-Дону в Волгоградской области с использованием беспилотников. Жители города сообщили о звуках взрывов и работе систем ПВО. По данным telegram-канала Shot, взрывы начались около 03:30 по местному времени. Было от шести до 10 мощных хлопков. На момент сообщения о происшествии официальной информации от властей или военных структур не поступало. URA.RU отправило запрос в Минобороны, там также на данный момент не ответили. UPD: губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил возникновение пожара после атаки ВСУ. В telegram-канале «Регион 34 | администрация Волгоградской области» передают слова Бочарова насчет ситуации. Он заявил, что возгорание произошло на территории объекта Минобороны. Сейчас пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара, жертв не обнаружено.