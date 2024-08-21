Пермский баскетбольный клуб «Парма» обыграл фейковую сборную Колумбии

Пермский баскетбольный клуб «Парма», обыгравший в рамках Кубка Дружбы якобы сборную Колумбии, на самом деле состязался с неизвестными спортсменами. Это не просто второй или третий состав национальной команды Колумбии, это игроки, которые никак не представляют страну, заявила Федерация баскетбола Колумбии. По информации федерации, ее не приглашали на игры в Россию и она не давала разрешения на какие-либо соревнования своим членам. Теперь спортивные чиновники Колумбии готовят судебный иск.
«Федерация баскетбола Колумбии не получила официального приглашения принять участие в Кубке Дружбы в России. Колумбийская федерация баскетбола не давала согласия ни одному клубу или учебному заведению в стране на участие в Кубке Дружбы в России. Федерация баскетбола Колумбии подаст судебный иск за ненадлежащее и несогласованное использование изображения или логотипа», — говорится в официальном заявлении Федерации.
Кубок Дружбы проходит в Перми. Накануне состоялась игра пермской «Пармы» и якобы сборной Колумбии. Победу одержали пермяки со счетом 155:53.
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