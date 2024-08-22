Адвокаты экс-депутата Госдумы Белоусова требуют вернуть его дело в Мосгорсуд

22 августа 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Дело Вадима Белоусова пытаются поднять в статусе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова Защита бывшего депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении крупной взятки, обратилась в Верховный суд РФ с просьбой вернуть уголовное дело из Тверского райсуда в Московский горсуд. В своей жалобе (имеется в распоряжении URA.RU) адвокат Вячеслав Плахотнюк указал на несогласие с судебными актами. «В феврале Московский горсуд отправил дело в отношении Белоусова и Бутаковой в нижестоящую инстанцию (Тверской районный суд). Основанием для этого якобы стал тот факт, что на момент возвращения дела на новое рассмотрение Белоусов уже не был депутатом Госдумы. Мы обжаловали это решение в апелляционной и кассационной инстанциях, но решение оставили без изменения. Тогда мы обратились в Верховный суд РФ. Сейчас жалоба находится на рассмотрении», — сообщил в разговоре с URA.RU Плахотнюк. В качестве оснований для отмены решения Плахотнюк отмечает, что суд применил незаконный акт Госдумы о лишении Белоусова статуса депутата Госдумы. А направление дела в нижестоящую инстанцию при неизменном объеме не предусмотрена процессуальным законом. Всего же в жалобе указано семь оснований, по которым решение Московского горсуда должно быть отменено: В нарушение требований ч.2 ст. 120 Конституции РФ суды применили акт органа государственной власти, не соответствующий закону — Постановление от 1 ноября 2023 года Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Nº 4995-8 ГД «О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Белоусова Вадима Владимировича.

В нарушении требований части 4 ст. 7, ст. 389.9 УПК РФ суды первой апелляционной инстанции уклонились от проверки доводов защиты о наличии обоснованных сомнений в дееспособности подсудимой Бутаковой Маргариты Федоровны на момент повторного разбирательства дела и необходимости назначения ей стационарной психолого-психиатрической экспертизы.

В нарушение требований части 4 ст. 7, ст. 389.9 УПК РФ апелляционный суд не дал никакой оценки доводу стороны защиты о том, что передача дела для рассмотрения по существу в нижестоящий суд при неизменном объеме обвинения процессуальным законом не предусмотрена, а Московский городской суд, передавая направленное ему Верховным Судом Российской Федерации дело в другой суд по сути совершил действие, представляющее собой спор о подсудности, недопустимый в силу требований ст. 36 УПК РФ.

В нарушение требований части 4 ст. 7, ст. 389.9 УПК РФ апелляционный суд не дал никакой оценки доводу стороны защиты о том, что Московский городской суд при направлении дела для рассмотрения в нижестоящий суд позволил стороне обвинения извлечь выгоду из своего недобросовестного процессуального поведения и произвольно снизил уровень процессуальных гарантий для подсудимого Белоусова В.В. по отношению к тем, какие бы он имел, если бы Генеральный прокурор Российской Федерации исполнил требования закона при первоначальной передаче дела в суд.

Суд апелляционной инстанции не проверил законность постановления Московского городского суда от 27 февраля 2024 года с точки зрения предмета предварительных слушаний и обязанности суда по рассмотрению заявленных ходатайств.

Предварительные слушания по делу в Московском городском суде и разбирательство в Первом апелляционном суде общей юрисдикции прошли в отсутствие подсудимого Белоусова В.В. и доказательств его надлежащего извещения.

Судья Второго кассационного суда общей юрисдикции в постановлении от 19 июля 2024 года уклонился от оценки всех доводов заявителя кассационной жалобы не мотивировал свое несогласие с ними, что привело к вынесению незаконного судебного акта. В завершении жалобы Плахотнюк просит Верховный суд РФ постановление Московского городского суда от 27 февраля 2024 года и апелляционное постановление Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 17 июня 2024 года отменить. По его мнению, дело должно быть направлено для рассмотрения в Московский городской суд со стадии предварительного слушания в ином составе. Новость по теме Дело о 3-миллиардной взятке депутата Госдумы из Челябинска развалилось в Верховном суде Мосгорсуд уже рассматривал дело Белоусова и Бутаковой. Их обвиняли в получении взяток на общую сумму 3,25 млрд рублей. В августе 2022 года им вынесли приговор: Белоусов получил 10 лет заключения и штраф в 500 млн рублей, Бутакова — 5 лет условного лишения свободы с аналогичным штрафом. Но на заседание тогда еще действующий депутат не явился. Его местонахождение до сих пор неизвестно. В Центральном райсуде Челябинска отказались признавать его без вести отсутствующим. Адвокаты же оспорили приговор. Верховный суд отменил наказание и вернул дело на пересмотр в первую инстанцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Защита бывшего депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении крупной взятки, обратилась в Верховный суд РФ с просьбой вернуть уголовное дело из Тверского райсуда в Московский горсуд. В своей жалобе (имеется в распоряжении URA.RU) адвокат Вячеслав Плахотнюк указал на несогласие с судебными актами. «В феврале Московский горсуд отправил дело в отношении Белоусова и Бутаковой в нижестоящую инстанцию (Тверской районный суд). Основанием для этого якобы стал тот факт, что на момент возвращения дела на новое рассмотрение Белоусов уже не был депутатом Госдумы. Мы обжаловали это решение в апелляционной и кассационной инстанциях, но решение оставили без изменения. Тогда мы обратились в Верховный суд РФ. Сейчас жалоба находится на рассмотрении», — сообщил в разговоре с URA.RU Плахотнюк. В качестве оснований для отмены решения Плахотнюк отмечает, что суд применил незаконный акт Госдумы о лишении Белоусова статуса депутата Госдумы. А направление дела в нижестоящую инстанцию при неизменном объеме не предусмотрена процессуальным законом. Всего же в жалобе указано семь оснований, по которым решение Московского горсуда должно быть отменено: В завершении жалобы Плахотнюк просит Верховный суд РФ постановление Московского городского суда от 27 февраля 2024 года и апелляционное постановление Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 17 июня 2024 года отменить. По его мнению, дело должно быть направлено для рассмотрения в Московский городской суд со стадии предварительного слушания в ином составе. Мосгорсуд уже рассматривал дело Белоусова и Бутаковой. Их обвиняли в получении взяток на общую сумму 3,25 млрд рублей. В августе 2022 года им вынесли приговор: Белоусов получил 10 лет заключения и штраф в 500 млн рублей, Бутакова — 5 лет условного лишения свободы с аналогичным штрафом. Но на заседание тогда еще действующий депутат не явился. Его местонахождение до сих пор неизвестно. В Центральном райсуде Челябинска отказались признавать его без вести отсутствующим. Адвокаты же оспорили приговор. Верховный суд отменил наказание и вернул дело на пересмотр в первую инстанцию.