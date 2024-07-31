Суд в Челябинске отказался признавать экс-депутата Госдумы пропавшим без вести

31 июля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

С августа 2022 года местонахождение Вадима Белоусова неизвестно Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова Центральный райсуд Челябинска отказался признавать без вести пропавшим бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, обвиняемого в получении взяток. Информация об этом появилась в базе данных суда. «Дело о признании гражданина безвестно отсутствующим. Отказано в удовлетворении иска», — говорится в картотеке суда. Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Белоусова, в разговоре с URA.RU пояснил, что истцом выступила теща экс-депутата Маргарита Бутакова, так как пропажа зятя напрямую затрагивает ее интересы. В качестве основания для признания Белоусова пропавшим без вести она указала, что он зарегистрирован в ее квартире и ей приходится платить за двоих. А также, что, не сняв его с регистрационного учета, она не может распорядиться имуществом, к примеру продать его. Но суд, по словам Трунова, посчитал, что она может решить свои проблемы другим способом. «Вообще ситуация интересная. Впервые сталкиваюсь с экстраординарной ситуацией, когда действующего депутата Госдумы, одно из высших должностных лиц в системе власти РФ (на момент пропажи Белоусов являлся депутатом Госдумы — прим. URA.RU) уже два года не ищут и не признают без вести пропавшим. Суды отказывают в признании его без вести пропавшим по формальным причинам. Ранее Калининский райсуд Челябинска также отказал в признании Белоусова без вести пропавшим», — сообщил URA.RU Трунов. Адвокат полагает, что признание Белоусова без вести пропавшим и надлежащий его розыск создаст много проблем правоохранительной, исполнительной, законодательной, судебной системам власти. Выстраивается логичная цепочка: если Белоусова признают без вести пропавшим — должны будут отменить решение о лишении его статуса депутата Госдумы за неявку на службу более 30 дней, так как пропажа без вести — это другое основание, которое не является дискредитирующим. Но на его (Белоусова) место уже приняли другого депутата. Придется решать этот вопрос. Так же с возращением мандата подвисают и те уголовные и гражданские дела, в которых фигурирует Белоусов. По уголовному делу меняется подсудность и для ведения судопроизводства необходимо согласие Госдумы, а по гражданскому (об изъятии имущества в пользу государства) — если местонахождение ответчика неизвестно, его объявляют в розыск и выделяют дело в отдельное делопроизводство, а общее дело подлежит пересмотру. Новость по теме Дело о 3-миллиардной взятке депутата Госдумы из Челябинска развалилось в Верховном суде Местонахождение Белоусова неизвестно с августа 2022 года. Тогда он не явился в Мосгорсуд на оглашение приговора по делу о получении взятки на сумму 3,25 миллиарда рублей. Этим приговором Белоусову было назначено наказание в виде 10 лет колонии и штрафа в 500 миллионов рублей. Его теща получила пять лет условно и аналогичный штраф. Но в декабре того же года Верховный суд РФ отменил данный приговор и направил дело на новое рассмотрение. В Госдуме же, спустя почти полтора года после исчезновения Белоусова, лишили его мандата. Сейчас это решение оспаривается в Верховном суде РФ. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 годы. После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступив в «Справедливую Россию». От партии эсеров дважды, в 2016 и 2021 годах, избирался в Госдуму от Кировской области и Удмуртии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный райсуд Челябинска отказался признавать без вести пропавшим бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, обвиняемого в получении взяток. Информация об этом появилась в базе данных суда. «Дело о признании гражданина безвестно отсутствующим. Отказано в удовлетворении иска», — говорится в картотеке суда. Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Белоусова, в разговоре с URA.RU пояснил, что истцом выступила теща экс-депутата Маргарита Бутакова, так как пропажа зятя напрямую затрагивает ее интересы. В качестве основания для признания Белоусова пропавшим без вести она указала, что он зарегистрирован в ее квартире и ей приходится платить за двоих. А также, что, не сняв его с регистрационного учета, она не может распорядиться имуществом, к примеру продать его. Но суд, по словам Трунова, посчитал, что она может решить свои проблемы другим способом. «Вообще ситуация интересная. Впервые сталкиваюсь с экстраординарной ситуацией, когда действующего депутата Госдумы, одно из высших должностных лиц в системе власти РФ (на момент пропажи Белоусов являлся депутатом Госдумы — прим. URA.RU) уже два года не ищут и не признают без вести пропавшим. Суды отказывают в признании его без вести пропавшим по формальным причинам. Ранее Калининский райсуд Челябинска также отказал в признании Белоусова без вести пропавшим», — сообщил URA.RU Трунов. Адвокат полагает, что признание Белоусова без вести пропавшим и надлежащий его розыск создаст много проблем правоохранительной, исполнительной, законодательной, судебной системам власти. Выстраивается логичная цепочка: если Белоусова признают без вести пропавшим — должны будут отменить решение о лишении его статуса депутата Госдумы за неявку на службу более 30 дней, так как пропажа без вести — это другое основание, которое не является дискредитирующим. Но на его (Белоусова) место уже приняли другого депутата. Придется решать этот вопрос. Так же с возращением мандата подвисают и те уголовные и гражданские дела, в которых фигурирует Белоусов. По уголовному делу меняется подсудность и для ведения судопроизводства необходимо согласие Госдумы, а по гражданскому (об изъятии имущества в пользу государства) — если местонахождение ответчика неизвестно, его объявляют в розыск и выделяют дело в отдельное делопроизводство, а общее дело подлежит пересмотру. Местонахождение Белоусова неизвестно с августа 2022 года. Тогда он не явился в Мосгорсуд на оглашение приговора по делу о получении взятки на сумму 3,25 миллиарда рублей. Этим приговором Белоусову было назначено наказание в виде 10 лет колонии и штрафа в 500 миллионов рублей. Его теща получила пять лет условно и аналогичный штраф. Но в декабре того же года Верховный суд РФ отменил данный приговор и направил дело на новое рассмотрение. В Госдуме же, спустя почти полтора года после исчезновения Белоусова, лишили его мандата. Сейчас это решение оспаривается в Верховном суде РФ. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 годы. После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступив в «Справедливую Россию». От партии эсеров дважды, в 2016 и 2021 годах, избирался в Госдуму от Кировской области и Удмуртии.