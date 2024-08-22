«Новатэк» сдвинул сроки строительства третьей линии «Арктик СПГ-2»

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НПО «Легион». Свердловская область, Среднеуральск, сварка, сварщик, промышленное предприятие, завод, производство
«Артик СПГ-2» приостановили работы по строительству третьей лини заводов Фото:

Строительство третьей линии завода «Артик СПГ-2» перенесено на два года. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом реализации проекта. Отмечается, что запуск проекта планировался на 2026 год.

«На сегодняшний день ожидается, что третья линия будет полностью готова и введена в эксплуатацию в 2028 году вместо планировавшегося ранее 2026 года», — уточнил один из собеседников РБК. Работы сведены «до минимально необходимых» до начала 2026 года. По данным источника, такое решение было принято из-за сложности с доступом к необходимому оборудованию и нехватке танкеров arc7, которые вывозят сниженный природный газ (СПГ) круглый год.

«Арктик СПГ 2» — это проект компании НОВАТЭК, расположенный на полуострове Гыдан в ЯНАО и специализирующийся на производстве СПГ. В ноябре 2023 года Минфин США наложил санкции на компанию. Такое решение было связано с тем, что правительство США решило расширить ограничительные меры для фирм из России после спецоперации.

Последние санкции были наложены на российские компании, обеспечивающие морскую логистику и строительную поддержку для энергетических проектов России, включая «Арктик СПГ-2», передает RT. В частности, речь идет про компании Red Box Energy Services из Сингапура и CFU Shipping из Гонконга и их суда.

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Строительство третьей линии завода «Артик СПГ-2» перенесено на два года. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом реализации проекта. Отмечается, что запуск проекта планировался на 2026 год. «На сегодняшний день ожидается, что третья линия будет полностью готова и введена в эксплуатацию в 2028 году вместо планировавшегося ранее 2026 года», — уточнил один из собеседников РБК. Работы сведены «до минимально необходимых» до начала 2026 года. По данным источника, такое решение было принято из-за сложности с доступом к необходимому оборудованию и нехватке танкеров arc7, которые вывозят сниженный природный газ (СПГ) круглый год. «Арктик СПГ 2» — это проект компании НОВАТЭК, расположенный на полуострове Гыдан в ЯНАО и специализирующийся на производстве СПГ. В ноябре 2023 года Минфин США наложил санкции на компанию. Такое решение было связано с тем, что правительство США решило расширить ограничительные меры для фирм из России после спецоперации. Последние санкции были наложены на российские компании, обеспечивающие морскую логистику и строительную поддержку для энергетических проектов России, включая «Арктик СПГ-2», передает RT. В частности, речь идет про компании Red Box Energy Services из Сингапура и CFU Shipping из Гонконга и их суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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