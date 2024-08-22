Десятки проектов из УрФО претендуют на федеральные миллионы

22 августа 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Больше всего заявок на участие в конкуре лучших проектов создания городской среды поступило от свердловчан Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Уральском федеральном округе 48 проектов участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды, главный приз которого — федеральное финансирование. Больше всего заявок на конкурс поступило из Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО. «Важно, что в конкурсе участвуют населенные пункты, где проживают до 200 тысяч человек. То есть у небольших городов появляется дополнительная возможность для получения федерального финансирования на благоустройство. Всего с 2018 года 55 проектов из регионов УрФО стали победителями конкурса. Надеюсь, что этот год не станет исключением», — отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. В 2024 году заявки на участие в конкурсе подавали 20 муниципалитетов Свердловской области, от Челябинской было 14, от Курганской шесть, четыре от ХМАО, три от ЯНАО и один от Тюменской области. Конкурс проводится с 2018 года по распоряжению президента России Владимира Путина. Победителей конкурса назовут 24—25 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уральском федеральном округе 48 проектов участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды, главный приз которого — федеральное финансирование. Больше всего заявок на конкурс поступило из Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО. «Важно, что в конкурсе участвуют населенные пункты, где проживают до 200 тысяч человек. То есть у небольших городов появляется дополнительная возможность для получения федерального финансирования на благоустройство. Всего с 2018 года 55 проектов из регионов УрФО стали победителями конкурса. Надеюсь, что этот год не станет исключением», — отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. В 2024 году заявки на участие в конкурсе подавали 20 муниципалитетов Свердловской области, от Челябинской было 14, от Курганской шесть, четыре от ХМАО, три от ЯНАО и один от Тюменской области. Конкурс проводится с 2018 года по распоряжению президента России Владимира Путина. Победителей конкурса назовут 24—25 августа.