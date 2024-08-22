Мантуров доложил Путину, сколько человек отселили из опасных районов Курской области

Из опасных районов Курской области было отселено 115 тысяч человек. Об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров президенту России Владимиру Путину во время совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
«На данный момент отселено 115 тысяч человек. Пункты временного размещения питания развернуты в 29 субъектах», — сообщил Мантуров. Он отметил, что эвакуированным жителям также продолжают выплачивать по 10 тысяч рублей. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
По его словам, правительство подготовило решение о выделении 1 млрд 900 млн рублей для служб МЧС, которые, в свою очередь, будут выплачивать пострадавшим выплаты в размере 15 тысяч. Для дистанционной работы привлечены МФЦ других регионов, также подготовлено выделение 13 млн рублей для граждан, потерявших имущество.
Как отметил врио губернатора региона Алексей Смирнов, более 130 тысяч жителей курского приграничья выехали в пункты временного размещения. По его словам, всего в регионе остались около 20 тысяч человек.
Украинские военные 6 августа предприняли попытку вторжения в Курскую область. По словам пленного военнослужащего ВСУ, украинцам была поставлена задача прорваться на территорию страны и «показаться» в нескольких селах.
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