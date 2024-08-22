В Курской области школьников переведут на дистант

Доля учащихся в школах Курской области будет переведена на дистанционное обучение. Об этом сообщил вице-премьер Денис Мантуров в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
«В Курской области часть школьников будет переводиться на дистанционный формат обучения», — заявил Мантуров. Он уточнил, что эвакуированные дети смогут обучаться в тех городах, где они находятся, без бюрократических преград.
Ранее Мантуров в ходе совещания также заявил, что из опасных районов Курской области эвакуировано 115 тысяч человек. Для размещения эвакуированных развернуты пункты временного размещения в 29 субъектах. Правительство выделило 1,9 млрд рублей для МЧС, которые будут использоваться для выплат пострадавшим в размере 15 тысяч рублей, а также 13 млн рублей для компенсации за потерянное имущество. Эвакуированным продолжают выплачивать по десять тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.