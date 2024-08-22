В Курской области школьников переведут на дистант

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Район где пропала Аня Анисимова.Тюмень, школа, школьники
Дети, которые были эвакуированы, смогут продолжить обучение в городе, где находятся, без лишней бюрократии, сказал Денис Мантуров Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Доля учащихся в школах Курской области будет переведена на дистанционное обучение. Об этом сообщил вице-премьер Денис Мантуров в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

«В Курской области часть школьников будет переводиться на дистанционный формат обучения», — заявил Мантуров. Он уточнил, что эвакуированные дети смогут обучаться в тех городах, где они находятся, без бюрократических преград.

Ранее Мантуров в ходе совещания также заявил, что из опасных районов Курской области эвакуировано 115 тысяч человек. Для размещения эвакуированных развернуты пункты временного размещения в 29 субъектах. Правительство выделило 1,9 млрд рублей для МЧС, которые будут использоваться для выплат пострадавшим в размере 15 тысяч рублей, а также 13 млн рублей для компенсации за потерянное имущество. Эвакуированным продолжают выплачивать по десять тысяч рублей.

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Доля учащихся в школах Курской области будет переведена на дистанционное обучение. Об этом сообщил вице-премьер Денис Мантуров в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. «В Курской области часть школьников будет переводиться на дистанционный формат обучения», — заявил Мантуров. Он уточнил, что эвакуированные дети смогут обучаться в тех городах, где они находятся, без бюрократических преград. Ранее Мантуров в ходе совещания также заявил, что из опасных районов Курской области эвакуировано 115 тысяч человек. Для размещения эвакуированных развернуты пункты временного размещения в 29 субъектах. Правительство выделило 1,9 млрд рублей для МЧС, которые будут использоваться для выплат пострадавшим в размере 15 тысяч рублей, а также 13 млн рублей для компенсации за потерянное имущество. Эвакуированным продолжают выплачивать по десять тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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