В Курской области школьников переведут на дистант

22 августа 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Дети, которые были эвакуированы, смогут продолжить обучение в городе, где находятся, без лишней бюрократии, сказал Денис Мантуров Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Доля учащихся в школах Курской области будет переведена на дистанционное обучение. Об этом сообщил вице-премьер Денис Мантуров в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. «В Курской области часть школьников будет переводиться на дистанционный формат обучения», — заявил Мантуров. Он уточнил, что эвакуированные дети смогут обучаться в тех городах, где они находятся, без бюрократических преград. Ранее Мантуров в ходе совещания также заявил, что из опасных районов Курской области эвакуировано 115 тысяч человек. Для размещения эвакуированных развернуты пункты временного размещения в 29 субъектах. Правительство выделило 1,9 млрд рублей для МЧС, которые будут использоваться для выплат пострадавшим в размере 15 тысяч рублей, а также 13 млн рублей для компенсации за потерянное имущество. Эвакуированным продолжают выплачивать по десять тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доля учащихся в школах Курской области будет переведена на дистанционное обучение. Об этом сообщил вице-премьер Денис Мантуров в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. «В Курской области часть школьников будет переводиться на дистанционный формат обучения», — заявил Мантуров. Он уточнил, что эвакуированные дети смогут обучаться в тех городах, где они находятся, без бюрократических преград. Ранее Мантуров в ходе совещания также заявил, что из опасных районов Курской области эвакуировано 115 тысяч человек. Для размещения эвакуированных развернуты пункты временного размещения в 29 субъектах. Правительство выделило 1,9 млрд рублей для МЧС, которые будут использоваться для выплат пострадавшим в размере 15 тысяч рублей, а также 13 млн рублей для компенсации за потерянное имущество. Эвакуированным продолжают выплачивать по десять тысяч рублей.