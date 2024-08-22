Пушков оценил политику президента Финляндии по отношению к России

Пушков: политика Стубба негативно сказывается на уровне жизни его граждан

22 августа 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков негативно высказался по поводу политики Александера Стубба Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Политика президента Финляндии Александера Стубба по отношению к России негативно сказывается на уровне жизни граждан Финляндии. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своих соцсетях. «Стубб известен в основном тем, что занимает самую агрессивную позицию по отношению к России на Западе и слово в слово повторяет то, что говорит Вашингтон <…> Финляндии все это дает снижение уровня жизни, безопасности, доходов от внешней торговли и ухудшение платежного баланса, — написал Пушков в своем telegram-канале . По словам Пушкова, размещение пяти тысяч солдат НАТО на территории Финляндии — осуществление мечты Стубба. Не так давно министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о подготовке законопроекта, который запретит гражданам России совершать операции с недвижимостью в стране. Исключение составят россияне с постоянным видом на жительство в Финляндии, а цель закона — предотвратить увеличение числа объектов недвижимости, принадлежащих гражданам России. Ранее сообщалось, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении их войск на своей территории. В процессе обсуждаются вопросы обеспечения безопасности, финансирования и создания необходимой инфраструктуры для иностранного военного присутствия, подробности будут известны в феврале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политика президента Финляндии Александера Стубба по отношению к России негативно сказывается на уровне жизни граждан Финляндии. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своих соцсетях. «Стубб известен в основном тем, что занимает самую агрессивную позицию по отношению к России на Западе и слово в слово повторяет то, что говорит Вашингтон <…> Финляндии все это дает снижение уровня жизни, безопасности, доходов от внешней торговли и ухудшение платежного баланса, — написал Пушков в своем telegram-канале. По словам Пушкова, размещение пяти тысяч солдат НАТО на территории Финляндии — осуществление мечты Стубба. Не так давно министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о подготовке законопроекта, который запретит гражданам России совершать операции с недвижимостью в стране. Исключение составят россияне с постоянным видом на жительство в Финляндии, а цель закона — предотвратить увеличение числа объектов недвижимости, принадлежащих гражданам России. Ранее сообщалось, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении их войск на своей территории. В процессе обсуждаются вопросы обеспечения безопасности, финансирования и создания необходимой инфраструктуры для иностранного военного присутствия, подробности будут известны в феврале.