Финляндия обсуждает с НАТО вопрос о размещении у себя войск альянса

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Финляндия ведет переговоры со странами НАТО
Финляндия ведет переговоры со странами НАТО Фото:

Финляндия ведет переговоры с несколькими странами-членами НАТО о возможности размещения их войск на своей территории. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Они (переговоры — прим. URA.RU) ведутся с рядом различных стран. Мы ведем переговоры о том, какие страны могут выделить определенные структуры сил для обеспечения безопасности Финляндии», — отметил Хяккянен в разговоре с общественным вещателем Yle.

Детали переговоров пока не раскрываются, но ожидается, что более подробная информация появится в феврале. Вопросы финансирования и долгосрочного размещения иностранных военных контингентов в Финляндии пока находятся в процессе обсуждения.

Министр также подчеркнул важность создания необходимой инфраструктуры для пребывания иностранных войск. «Главное, чтобы в Финляндии были помещения и сооружения для размещения этих сил на более длительный период времени», — заключил Хяккянен.

В конце июля русскоязычные жители Финляндии начали жаловаться на закрытие границы с Россией. Правительство не представило четких планов по открытию восточной границы, поэтому жители подали жалобу в Европейскую комиссию, где им ответили, что все представленные факты будут изучены.

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Финляндия ведет переговоры с несколькими странами-членами НАТО о возможности размещения их войск на своей территории. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. «Они (переговоры — прим. URA.RU) ведутся с рядом различных стран. Мы ведем переговоры о том, какие страны могут выделить определенные структуры сил для обеспечения безопасности Финляндии», — отметил Хяккянен в разговоре с общественным вещателем Yle. Детали переговоров пока не раскрываются, но ожидается, что более подробная информация появится в феврале. Вопросы финансирования и долгосрочного размещения иностранных военных контингентов в Финляндии пока находятся в процессе обсуждения. Министр также подчеркнул важность создания необходимой инфраструктуры для пребывания иностранных войск. «Главное, чтобы в Финляндии были помещения и сооружения для размещения этих сил на более длительный период времени», — заключил Хяккянен. В конце июля русскоязычные жители Финляндии начали жаловаться на закрытие границы с Россией. Правительство не представило четких планов по открытию восточной границы, поэтому жители подали жалобу в Европейскую комиссию, где им ответили, что все представленные факты будут изучены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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