Финляндия обсуждает с НАТО вопрос о размещении у себя войск альянса

Финляндия ведет переговоры с несколькими странами-членами НАТО о возможности размещения их войск на своей территории. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
«Они (переговоры — прим. URA.RU) ведутся с рядом различных стран. Мы ведем переговоры о том, какие страны могут выделить определенные структуры сил для обеспечения безопасности Финляндии», — отметил Хяккянен в разговоре с общественным вещателем Yle.
Детали переговоров пока не раскрываются, но ожидается, что более подробная информация появится в феврале. Вопросы финансирования и долгосрочного размещения иностранных военных контингентов в Финляндии пока находятся в процессе обсуждения.
Министр также подчеркнул важность создания необходимой инфраструктуры для пребывания иностранных войск. «Главное, чтобы в Финляндии были помещения и сооружения для размещения этих сил на более длительный период времени», — заключил Хяккянен.
В конце июля русскоязычные жители Финляндии начали жаловаться на закрытие границы с Россией. Правительство не представило четких планов по открытию восточной границы, поэтому жители подали жалобу в Европейскую комиссию, где им ответили, что все представленные факты будут изучены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.