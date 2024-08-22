Появилось видео после атаки Украины на порт «Кавказ»

22 августа 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Атакован порт «Кавказ», начался пожар, информация о площади возгорания пока уточняется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Появилось видео атаки на ж/д паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Его опубликовал telegram-канал Mash. На кадрах видно, как над железнодорожным паромом в порту «Кавказ» поднимаются клубы дыма. Информация о пострадавших и площади возгорания пока уточняется. Ранее сообщалось, что Железнодорожный паром с топливными цистернами атакован со стороны Украины. В результате удара произошел пожар, передает «Царьград». На месте работают экстренные и специальные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилось видео атаки на ж/д паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Его опубликовал telegram-канал Mash. На кадрах видно, как над железнодорожным паромом в порту «Кавказ» поднимаются клубы дыма. Информация о пострадавших и площади возгорания пока уточняется. Ранее сообщалось, что Железнодорожный паром с топливными цистернами атакован со стороны Украины. В результате удара произошел пожар, передает «Царьград». На месте работают экстренные и специальные службы.