Появилось видео после атаки Украины на порт «Кавказ»

Атакован порт «Кавказ», начался пожар, информация о площади возгорания пока уточняется
Появилось видео атаки на ж/д паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Его опубликовал telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как над железнодорожным паромом в порту «Кавказ» поднимаются клубы дыма. Информация о пострадавших и площади возгорания пока уточняется.
Ранее сообщалось, что Железнодорожный паром с топливными цистернами атакован со стороны Украины. В результате удара произошел пожар, передает «Царьград». На месте работают экстренные и специальные службы.
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