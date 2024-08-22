Появилось видео после атаки Украины на порт «Кавказ»

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
Атакован порт «Кавказ», начался пожар, информация о площади возгорания пока уточняется Фото:

Появилось видео атаки на ж/д паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Его опубликовал telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как над железнодорожным паромом в порту «Кавказ» поднимаются клубы дыма. Информация о пострадавших и площади возгорания пока уточняется.

Ранее сообщалось, что Железнодорожный паром с топливными цистернами атакован со стороны Украины. В результате удара произошел пожар, передает «Царьград». На месте работают экстренные и специальные службы.

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Появилось видео атаки на ж/д паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Его опубликовал telegram-канал Mash. На кадрах видно, как над железнодорожным паромом в порту «Кавказ» поднимаются клубы дыма. Информация о пострадавших и площади возгорания пока уточняется. Ранее сообщалось, что Железнодорожный паром с топливными цистернами атакован со стороны Украины. В результате удара произошел пожар, передает «Царьград». На месте работают экстренные и специальные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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