Удалось спасти четырех членов экипажа парома, атакованного ВСУ

Четыре члена экипажа, затонувшего в результате атаки ВСУ парома в порту «Кавказ» на Кубани, спасены. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома», — сообщил Кондратьев в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас идет спасательная операция по отношению к оставшимся членам экипажа. Также стоит вопрос о предотвращении экологического ущерба в акватории моря.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали железнодорожный паром, который транспортировал цистерны с топливом. В результате удара по судну возник пожар, передает «Национальная служба новостей». Сам паром затонул. В устранении последствий ЧП приняли участие свыше 100 человек, передает RT.
Возгорания на территории самого порта «Кавказ» нет. Сообщается, что в момент атаки на пароме находилось 15 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.