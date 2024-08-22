Удалось спасти четырех членов экипажа парома, атакованного ВСУ

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Четыре члена экипажа затонувшего на Кубани парома спасены, заявил губернатор региона Кондратьев
Четыре члена экипажа затонувшего на Кубани парома спасены, заявил губернатор региона Кондратьев Фото:

Четыре члена экипажа, затонувшего в результате атаки ВСУ парома в порту «Кавказ» на Кубани, спасены. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома», — сообщил Кондратьев в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас идет спасательная операция по отношению к оставшимся членам экипажа. Также стоит вопрос о предотвращении экологического ущерба в акватории моря.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали железнодорожный паром, который транспортировал цистерны с топливом. В результате удара по судну возник пожар, передает «Национальная служба новостей». Сам паром затонул. В устранении последствий ЧП приняли участие свыше 100 человек, передает RT.

Возгорания на территории самого порта «Кавказ» нет. Сообщается, что в момент атаки на пароме находилось 15 человек.

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Четыре члена экипажа, затонувшего в результате атаки ВСУ парома в порту «Кавказ» на Кубани, спасены. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома», — сообщил Кондратьев в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас идет спасательная операция по отношению к оставшимся членам экипажа. Также стоит вопрос о предотвращении экологического ущерба в акватории моря. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали железнодорожный паром, который транспортировал цистерны с топливом. В результате удара по судну возник пожар, передает «Национальная служба новостей». Сам паром затонул. В устранении последствий ЧП приняли участие свыше 100 человек, передает RT. Возгорания на территории самого порта «Кавказ» нет. Сообщается, что в момент атаки на пароме находилось 15 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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