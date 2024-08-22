Baza: 15 человек пропали после атаки ВСУ на судно в порту «Кавказ»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», в тушении пожара участвует более 100 человек
ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», в тушении пожара участвует более 100 человек Фото:

Члены экипажа парома, по которому ударили ВСУ в порту «Кавказ» в Краснодарском крае, пропали. Об этом сообщил telegram-канал Baza. 

«Неизвестна судьба 15 членов экипажа судна, атакованного в порту „Кавказ“», — сообщил telegram-канал. Все, находящиеся в момент удара на борту затонувшего парома люди пропали.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины осуществили атаку на железнодорожный паром, перевозивший топливные цистерны. По информации, предоставленной оперативным штабом Краснодарского края, в результате атаки начался пожар. К месту происшествия немедленно направлены экстренные службы, в ликвидации последствий ЧП приняло участие более 100 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Члены экипажа парома, по которому ударили ВСУ в порту «Кавказ» в Краснодарском крае, пропали. Об этом сообщил telegram-канал Baza.  «Неизвестна судьба 15 членов экипажа судна, атакованного в порту „Кавказ“», — сообщил telegram-канал. Все, находящиеся в момент удара на борту затонувшего парома люди пропали. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины осуществили атаку на железнодорожный паром, перевозивший топливные цистерны. По информации, предоставленной оперативным штабом Краснодарского края, в результате атаки начался пожар. К месту происшествия немедленно направлены экстренные службы, в ликвидации последствий ЧП приняло участие более 100 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...