Baza: 15 человек пропали после атаки ВСУ на судно в порту «Кавказ»

Члены экипажа парома, по которому ударили ВСУ в порту «Кавказ» в Краснодарском крае, пропали. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Неизвестна судьба 15 членов экипажа судна, атакованного в порту „Кавказ“», — сообщил telegram-канал. Все, находящиеся в момент удара на борту затонувшего парома люди пропали.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины осуществили атаку на железнодорожный паром, перевозивший топливные цистерны. По информации, предоставленной оперативным штабом Краснодарского края, в результате атаки начался пожар. К месту происшествия немедленно направлены экстренные службы, в ликвидации последствий ЧП приняло участие более 100 человек.
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