МАГАТЭ: РФ уведомила об обнаружении остатков дрона на Курской АЭС

22 августа 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Остатки дрона нашли в 100 метрах от хранилища Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Россия уведомила МАГАТЭ об обнаружении остатков дрона на территории Курской АЭС. Их обнаружили в 100 метрах от хранилища отработавшего топлива. Об этом сообщили в агентстве. «Фрагменты дрона располагались примерно в 100 метрах от хранилища отработавшего топлива станции», — заявили в агентстве. В МАГАТЭ уточнили, что дрон уничтожили утром 22 августа. ВСУ пытались прорваться в Курскую область 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова заявил, что целью украинских военных был захват Курской АЭС. По словам президента России Владимира Путина, Вооруженные силы Украины пытались атаковать станцию 22 августа. Он отметил, что специалисты из международного агентства по атомной энергии пообещали прислать специалистов для оценки ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия уведомила МАГАТЭ об обнаружении остатков дрона на территории Курской АЭС. Их обнаружили в 100 метрах от хранилища отработавшего топлива. Об этом сообщили в агентстве. «Фрагменты дрона располагались примерно в 100 метрах от хранилища отработавшего топлива станции», — заявили в агентстве. В МАГАТЭ уточнили, что дрон уничтожили утром 22 августа. ВСУ пытались прорваться в Курскую область 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова заявил, что целью украинских военных был захват Курской АЭС. По словам президента России Владимира Путина, Вооруженные силы Украины пытались атаковать станцию 22 августа. Он отметил, что специалисты из международного агентства по атомной энергии пообещали прислать специалистов для оценки ситуации.