Уроженка Еманжелинска Челябинской области, топ-модель Ирина Шейк стала лицом новой осенней коллекции российского бренда Gloria Jeans. Фотографии с ней появились на официальном сайте магазина.
«Представляем третий эпизод рекламной кампании с участием супермодели Ирины Шейк. Осеннюю коллекцию пополнили лаконичные, современные вещи: свитеры из шерсти и кашемира, пальто и куртки оверсайз, а также широкая линейка денима», — сообщает бренд в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Съемка с Шейк для популярного магазина одежды проходила в Нью-Йорке. Из образов был подобран черный костюм с легинсами и водолазкой, сверху которого был одета серая куртка-ватник, а на ногах засветились кожаные ботфорты на каблуке. Также на одном из кадров модель предстала в пальто, короткой кофте с разрезом и темно-синих джинсах.
На своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Ирина Шейк вставила одну из фотографий коллекции и написала «Спасибо за все моей любимой Gloria Jeans». Ранее челябинская модель успела дважды снятся для российского бренда. В повседневных весенних образах, а также в летних нарядах.
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