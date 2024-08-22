22 августа 2024

В ЯНАО женщина похвасталась урожаем маслят. Фото

Жительница Нового Уренгоя собрала шесть килограммов маслят
© Служба новостей «URA.RU»
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Маслята свое название получил из-за скользкой на ощупь шляпки
Маслята свое название получил из-за скользкой на ощупь шляпки Фото:

Жительница Нового Уренгоя собрала шесть килограммов маслят. Фото собранных грибов она поделилась в своих социальных сетях.

«Шесть килограммов мини шляпок», — написала Наталья Рогова к фото на своей странице в VK. Собранные грибы женщина замариновала.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что жительница Губкинского собрала более 10 литров белых грибов в местном лесу и выставила их на продажу. Также URA.RU сообщало, что на Ямале можно встретить грибы занесенные в Красную книгу.

Маслята
Маслята
Фото:
Маслята
Маслята
Фото:

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Жительница Нового Уренгоя собрала шесть килограммов маслят. Фото собранных грибов она поделилась в своих социальных сетях. «Шесть килограммов мини шляпок», — написала Наталья Рогова к фото на своей странице в VK. Собранные грибы женщина замариновала. Ранее редакция URA.RU сообщила, что жительница Губкинского собрала более 10 литров белых грибов в местном лесу и выставила их на продажу. Также URA.RU сообщало, что на Ямале можно встретить грибы занесенные в Красную книгу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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