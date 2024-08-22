Маслята свое название получил из-за скользкой на ощупь шляпки
Жительница Нового Уренгоя собрала шесть килограммов маслят. Фото собранных грибов она поделилась в своих социальных сетях.
«Шесть килограммов мини шляпок», — написала Наталья Рогова к фото на своей странице в VK. Собранные грибы женщина замариновала.
Ранее редакция URA.RU сообщила, что жительница Губкинского собрала более 10 литров белых грибов в местном лесу и выставила их на продажу. Также URA.RU сообщало, что на Ямале можно встретить грибы занесенные в Красную книгу.
Маслята
Маслята
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