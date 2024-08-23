Установлены предполагаемые личности террористов в колонии в Суровикино. Фото

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Клипарт. Сургут, зона, осужденные, тюрьма, лагерь, исправительная колония, зеки, арестанты
СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Установлены личности предполагаемых террористов, захвативших заложников в колонии №19 в Суровикино Волгорадской области. Среди них — Темур Хусинов, Рамзидин Тошев и Рустамчон Наврузи.

«Личности предполагаемых террористов: Темур Хусинов, 1995 года рождения, уроженец Узбекистана, осужден на шесть лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; Рустамчон Наврузи, 2001 года рождения, уроженец Таджикистана, осужден на семь лет за покушение на сбыт наркотиков; Рамзидин Тошев, 1995 года рождения, уроженец Узбекистана, осужден на восемь лет за покушение на сбыт наркотиков; и Назирчон Тошов, 1996 года рождения, уроженец Таджикистана, осужден на 8,5 года за покушение на сбыт наркотиков», — предоставлено в публикациии. из информации, предоставленной в публикации telegram-канала Shot.

Новость по теме
В Волгоградской области произошел захват колонии: онлайн-трансляция

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области. Дело возбуждено по статьям 206 и 321 УК РФ, проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Установлены личности предполагаемых террористов, захвативших заложников в колонии №19 в Суровикино Волгорадской области. Среди них — Темур Хусинов, Рамзидин Тошев и Рустамчон Наврузи. «Личности предполагаемых террористов: Темур Хусинов, 1995 года рождения, уроженец Узбекистана, осужден на шесть лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; Рустамчон Наврузи, 2001 года рождения, уроженец Таджикистана, осужден на семь лет за покушение на сбыт наркотиков; Рамзидин Тошев, 1995 года рождения, уроженец Узбекистана, осужден на восемь лет за покушение на сбыт наркотиков; и Назирчон Тошов, 1996 года рождения, уроженец Таджикистана, осужден на 8,5 года за покушение на сбыт наркотиков», — предоставлено в публикациии. из информации, предоставленной в публикации telegram-канала Shot. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области. Дело возбуждено по статьям 206 и 321 УК РФ, проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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