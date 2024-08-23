Установлены предполагаемые личности террористов в колонии в Суровикино. Фото

23 августа 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Установлены личности предполагаемых террористов, захвативших заложников в колонии №19 в Суровикино Волгорадской области. Среди них — Темур Хусинов, Рамзидин Тошев и Рустамчон Наврузи. «Личности предполагаемых террористов: Темур Хусинов, 1995 года рождения, уроженец Узбекистана, осужден на шесть лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; Рустамчон Наврузи, 2001 года рождения, уроженец Таджикистана, осужден на семь лет за покушение на сбыт наркотиков; Рамзидин Тошев, 1995 года рождения, уроженец Узбекистана, осужден на восемь лет за покушение на сбыт наркотиков; и Назирчон Тошов, 1996 года рождения, уроженец Таджикистана, осужден на 8,5 года за покушение на сбыт наркотиков», — предоставлено в публикациии. из информации, предоставленной в публикации telegram-канала Shot. Новость по теме В Волгоградской области произошел захват колонии: онлайн-трансляция Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области. Дело возбуждено по статьям 206 и 321 УК РФ, проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Установлены личности предполагаемых террористов, захвативших заложников в колонии №19 в Суровикино Волгорадской области. Среди них — Темур Хусинов, Рамзидин Тошев и Рустамчон Наврузи. «Личности предполагаемых террористов: Темур Хусинов, 1995 года рождения, уроженец Узбекистана, осужден на шесть лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; Рустамчон Наврузи, 2001 года рождения, уроженец Таджикистана, осужден на семь лет за покушение на сбыт наркотиков; Рамзидин Тошев, 1995 года рождения, уроженец Узбекистана, осужден на восемь лет за покушение на сбыт наркотиков; и Назирчон Тошов, 1996 года рождения, уроженец Таджикистана, осужден на 8,5 года за покушение на сбыт наркотиков», — предоставлено в публикациии. из информации, предоставленной в публикации telegram-канала Shot. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области. Дело возбуждено по статьям 206 и 321 УК РФ, проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.