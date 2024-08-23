Захватившие колонию в Суровикино озвучили свои требования

Захватчики колонии в Суровикино попросили вертолет и миллионы долларов

23 августа 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Вертолет санавиации уже прибыл к исправительной колонии №19, периметр колонии полностью оцеплен (архивное фото) Фото: AlanBarclay/Wikimedia/CC BY-SA 3.0 новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Захватчики исправительной колонии №19 в Суровикино озвучили свои требования, среди которых вертолет, два миллиона долларов и возможность беспрепятственного выезда за границу. Об этом сообщили источники. «Преступники требуют предоставить вертолет, два млн долларов и возможность беспрепятственно уехать за границу», — написали в telegram-канале Baza. Уточняется, радикалы заставляют заложников обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и присылают силовикам видео, на котором раненые сотрудники ФСИН просят выполнить их требования. Вертолет санавиации уже прибыл к исправительной колонии №19, периметр колонии полностью оцеплен, на место стягиваются силовики. В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в ходе которого несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, в результате чего погибли, по разным данным, от двух до трех человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Захватчики исправительной колонии №19 в Суровикино озвучили свои требования, среди которых вертолет, два миллиона долларов и возможность беспрепятственного выезда за границу. Об этом сообщили источники. «Преступники требуют предоставить вертолет, два млн долларов и возможность беспрепятственно уехать за границу», — написали в telegram-канале Baza. Уточняется, радикалы заставляют заложников обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и присылают силовикам видео, на котором раненые сотрудники ФСИН просят выполнить их требования. Вертолет санавиации уже прибыл к исправительной колонии №19, периметр колонии полностью оцеплен, на место стягиваются силовики. В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в ходе которого несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, в результате чего погибли, по разным данным, от двух до трех человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.