Захватившие колонию в Суровикино озвучили свои требования

Захватчики исправительной колонии №19 в Суровикино озвучили свои требования, среди которых вертолет, два миллиона долларов и возможность беспрепятственного выезда за границу. Об этом сообщили источники.
«Преступники требуют предоставить вертолет, два млн долларов и возможность беспрепятственно уехать за границу», — написали в telegram-канале Baza. Уточняется, радикалы заставляют заложников обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и присылают силовикам видео, на котором раненые сотрудники ФСИН просят выполнить их требования. Вертолет санавиации уже прибыл к исправительной колонии №19, периметр колонии полностью оцеплен, на место стягиваются силовики.
В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в ходе которого несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, в результате чего погибли, по разным данным, от двух до трех человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
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