Baza: в ИК-19 заключенный пострадал во время бунта, помогая сотрудникам ФСИН

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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курган, часы, зона, уголовник, колония, наколки, татуировки, зэк, итк, исправительно-трудовая колония, тату, рука в наколках, руки
Помимо самих радикалов, единственным пострадавшим во время захвата оказался заключенный Александр Бойко Фото:
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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Во время бунта в ИК-19 в Волгоградской области пострадал 45-летний заключенный Александр Бойко в попытках оказать сопротивление радикалам и помочь сотрудникам ФСИН. Об этом сообщил источник telegram-канала Baza.

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«Александр Бойко находился в санитарной части, когда бросился на помощь сотрудникам ФСИН», — уточнили в telegram-канале Baza. Бойко оказался единственным заключенным, который пострадал во время захвата, кроме самих террористов. Он был госпитализирован с ножевыми ранениями, его состояние критическое из-за большой кровопотери.

Бойко отбывал наказание в ИК-19 в Суровикино на протяжении 19 лет за изнасилование и убийство несовершеннолетней. Он был осужден в 2005 году на 20 лет. О дальнейшей судьбе заключенного в колонии информация отсутствует.

Бунт и захват заложников к ИК произошли 23 августа. В ходе штурма всех четверых захватчиков ликвидировали, заложников освободили. По сообщению губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров, есть погибшие.

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Во время бунта в ИК-19 в Волгоградской области пострадал 45-летний заключенный Александр Бойко в попытках оказать сопротивление радикалам и помочь сотрудникам ФСИН. Об этом сообщил источник telegram-канала Baza. «Александр Бойко находился в санитарной части, когда бросился на помощь сотрудникам ФСИН», — уточнили в telegram-канале Baza. Бойко оказался единственным заключенным, который пострадал во время захвата, кроме самих террористов. Он был госпитализирован с ножевыми ранениями, его состояние критическое из-за большой кровопотери. Бойко отбывал наказание в ИК-19 в Суровикино на протяжении 19 лет за изнасилование и убийство несовершеннолетней. Он был осужден в 2005 году на 20 лет. О дальнейшей судьбе заключенного в колонии информация отсутствует. Бунт и захват заложников к ИК произошли 23 августа. В ходе штурма всех четверых захватчиков ликвидировали, заложников освободили. По сообщению губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров, есть погибшие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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