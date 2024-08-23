Baza: в ИК-19 заключенный пострадал во время бунта, помогая сотрудникам ФСИН

Во время бунта в ИК-19 в Волгоградской области пострадал 45-летний заключенный Александр Бойко в попытках оказать сопротивление радикалам и помочь сотрудникам ФСИН. Об этом сообщил источник telegram-канала Baza.
«Александр Бойко находился в санитарной части, когда бросился на помощь сотрудникам ФСИН», — уточнили в telegram-канале Baza. Бойко оказался единственным заключенным, который пострадал во время захвата, кроме самих террористов. Он был госпитализирован с ножевыми ранениями, его состояние критическое из-за большой кровопотери.
Бойко отбывал наказание в ИК-19 в Суровикино на протяжении 19 лет за изнасилование и убийство несовершеннолетней. Он был осужден в 2005 году на 20 лет. О дальнейшей судьбе заключенного в колонии информация отсутствует.
Бунт и захват заложников к ИК произошли 23 августа. В ходе штурма всех четверых захватчиков ликвидировали, заложников освободили. По сообщению губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров, есть погибшие.
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