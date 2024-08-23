23 августа 2024

Пострадавших в ИК-19 сотрудников УФСИН перевели в больницы Волгограда

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Машина скорой помощи. Тюмень, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
В больницы доставлены четыре человека Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Сотрудники УФСИН, пострадавшие в результате захвата заложников в исправительной колонии №19, были переведены для лечения в больницы Волгограда. Об этом сообщил источник.

«Все пострадавшие при захвате заложников в ИК-19 сотрудники УФСИН переведены в больницы Волгограда», — рассказа источник. Информацию передает ТАСС.

Трагический инцидент в исправительной колонии привел к гибели четырех заключенных и трех сотрудников учреждения. Среди погибших сотрудников колонии — начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов и замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма. Позже стало известно, что в больнице от полученных ран скончался сотрудник ФСИН Сергей Гордополов.

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Сотрудники УФСИН, пострадавшие в результате захвата заложников в исправительной колонии №19, были переведены для лечения в больницы Волгограда. Об этом сообщил источник. «Все пострадавшие при захвате заложников в ИК-19 сотрудники УФСИН переведены в больницы Волгограда», — рассказа источник. Информацию передает ТАСС. Трагический инцидент в исправительной колонии привел к гибели четырех заключенных и трех сотрудников учреждения. Среди погибших сотрудников колонии — начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов и замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма. Позже стало известно, что в больнице от полученных ран скончался сотрудник ФСИН Сергей Гордополов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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