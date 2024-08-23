Пострадавших в ИК-19 сотрудников УФСИН перевели в больницы Волгограда

24 августа 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

В больницы доставлены четыре человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Сотрудники УФСИН, пострадавшие в результате захвата заложников в исправительной колонии №19, были переведены для лечения в больницы Волгограда. Об этом сообщил источник. «Все пострадавшие при захвате заложников в ИК-19 сотрудники УФСИН переведены в больницы Волгограда», — рассказа источник. Информацию передает ТАСС. Трагический инцидент в исправительной колонии привел к гибели четырех заключенных и трех сотрудников учреждения. Среди погибших сотрудников колонии — начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов и замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма. Позже стало известно, что в больнице от полученных ран скончался сотрудник ФСИН Сергей Гордополов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники УФСИН, пострадавшие в результате захвата заложников в исправительной колонии №19, были переведены для лечения в больницы Волгограда. Об этом сообщил источник. «Все пострадавшие при захвате заложников в ИК-19 сотрудники УФСИН переведены в больницы Волгограда», — рассказа источник. Информацию передает ТАСС. Трагический инцидент в исправительной колонии привел к гибели четырех заключенных и трех сотрудников учреждения. Среди погибших сотрудников колонии — начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов и замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма. Позже стало известно, что в больнице от полученных ран скончался сотрудник ФСИН Сергей Гордополов.