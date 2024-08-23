Baza: восемь заложников погибли во время захвата ИК-19 в Волгоградской области

23 августа 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Погибшие в колонии были обнаружены с пробитыми головами и связанными за спиной руками Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Трагический инцидент в исправительной колонии привел к гибели четырех заключенных и трех сотрудников учреждения. Погибшие были обнаружены с пробитыми головами и связанными за спиной руками. Среди погибших сотрудников колонии — начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов и замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма. «После штурма были найдены четыре заключенных с пробитыми головами, со связанными руками за спиной», — сообщили источники в правоохранительных органах, передает Baza. Также стало известно о гибели троих сотрудников исправительной колонии, чьи имена перечислены выше. В дополнение к этому, четвертый сотрудник ФСИН Сергей Гордополов скончался от полученных ран в больнице. Ранее ФСИН сообщало, что группа из четырех террористов захватила восемь сотрудников колонии и четверых осужденных, однако некоторым заложникам удалось оказать сопротивление. Позже ФСИН опровергла сообщения о полном захвате волгоградской колонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трагический инцидент в исправительной колонии привел к гибели четырех заключенных и трех сотрудников учреждения. Погибшие были обнаружены с пробитыми головами и связанными за спиной руками. Среди погибших сотрудников колонии — начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов и замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма. «После штурма были найдены четыре заключенных с пробитыми головами, со связанными руками за спиной», — сообщили источники в правоохранительных органах, передает Baza. Также стало известно о гибели троих сотрудников исправительной колонии, чьи имена перечислены выше. В дополнение к этому, четвертый сотрудник ФСИН Сергей Гордополов скончался от полученных ран в больнице. Ранее ФСИН сообщало, что группа из четырех террористов захватила восемь сотрудников колонии и четверых осужденных, однако некоторым заложникам удалось оказать сопротивление. Позже ФСИН опровергла сообщения о полном захвате волгоградской колонии.