Baza: восемь заложников погибли во время захвата ИК-19 в Волгоградской области

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Погибшие в колонии были обнаружены с пробитыми головами и связанными за спиной руками Фото:
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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Трагический инцидент в исправительной колонии привел к гибели четырех заключенных и трех сотрудников учреждения. Погибшие были обнаружены с пробитыми головами и связанными за спиной руками. Среди погибших сотрудников колонии — начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов и замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма.

«После штурма были найдены четыре заключенных с пробитыми головами, со связанными руками за спиной», — сообщили источники в правоохранительных органах, передает Baza. Также стало известно о гибели троих сотрудников исправительной колонии, чьи имена перечислены выше.

В дополнение к этому, четвертый сотрудник ФСИН Сергей Гордополов скончался от полученных ран в больнице. Ранее ФСИН сообщало, что группа из четырех террористов захватила восемь сотрудников колонии и четверых осужденных, однако некоторым заложникам удалось оказать сопротивление. Позже ФСИН опровергла сообщения о полном захвате волгоградской колонии.

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Трагический инцидент в исправительной колонии привел к гибели четырех заключенных и трех сотрудников учреждения. Погибшие были обнаружены с пробитыми головами и связанными за спиной руками. Среди погибших сотрудников колонии — начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов и замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма. «После штурма были найдены четыре заключенных с пробитыми головами, со связанными руками за спиной», — сообщили источники в правоохранительных органах, передает Baza. Также стало известно о гибели троих сотрудников исправительной колонии, чьи имена перечислены выше. В дополнение к этому, четвертый сотрудник ФСИН Сергей Гордополов скончался от полученных ран в больнице. Ранее ФСИН сообщало, что группа из четырех террористов захватила восемь сотрудников колонии и четверых осужденных, однако некоторым заложникам удалось оказать сопротивление. Позже ФСИН опровергла сообщения о полном захвате волгоградской колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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