Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Украину с днем независимости. Он подчеркнул, что в настоящее время необходимо говорить на языке «мира» ради будущих поколений.
«На протяжении долгого времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами. <…> Уверен, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов», — подчеркнул Лукашенко. Поздравление опубликовали на сайте президента Белоруссии.
Лукашенко пожелал украинским жителям мирного неба и гражданского согласия. Он также добавил, что Белоруссия будет предпринимать все возможные попытки для скорейшего обеспечения безопасности в регионе.
Ранее белорусский глава заявлял, что Республика Белорусь помогает России поставками снарядов на фоне украинского конфликта. По его словам, это связано с тем, что РФ является союзником для Минска.
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