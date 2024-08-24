Лукашенко поздравил Украину с днем независимости

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Александр Лукашенко пожелал украинцам мирного неба
Александр Лукашенко пожелал украинцам мирного неба Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Украину с днем независимости. Он подчеркнул, что в настоящее время необходимо говорить на языке «мира» ради будущих поколений.

«На протяжении долгого времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами. <…> Уверен, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов», — подчеркнул Лукашенко. Поздравление опубликовали на сайте президента Белоруссии.

Лукашенко пожелал украинским жителям мирного неба и гражданского согласия. Он также добавил, что Белоруссия будет предпринимать все возможные попытки для скорейшего обеспечения безопасности в регионе.

Ранее белорусский глава заявлял, что Республика Белорусь помогает России поставками снарядов на фоне украинского конфликта. По его словам, это связано с тем, что РФ является союзником для Минска.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Украину с днем независимости. Он подчеркнул, что в настоящее время необходимо говорить на языке «мира» ради будущих поколений. «На протяжении долгого времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами. <…> Уверен, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов», — подчеркнул Лукашенко. Поздравление опубликовали на сайте президента Белоруссии. Лукашенко пожелал украинским жителям мирного неба и гражданского согласия. Он также добавил, что Белоруссия будет предпринимать все возможные попытки для скорейшего обеспечения безопасности в регионе. Ранее белорусский глава заявлял, что Республика Белорусь помогает России поставками снарядов на фоне украинского конфликта. По его словам, это связано с тем, что РФ является союзником для Минска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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