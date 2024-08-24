Армия и оружие Алаудинов сообщил об освобождении населенного пункта на курском направлении Алаудинов: взят населенный пункт на курском направлении 24 августа 2024 в 13:09 Размер текста - 17 + Войска морской пехоты Черноморского флота освободили населенный пункт в Курской области Фото: U.S Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Войска 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили населенный пункт на курском направлении. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Пока обстановка такая, что внизу наши подразделения — подразделения 810-й бригады — взяли населенный пункт, дальше продолжают зачищать», — заявил Алаудинов ТАСС. На данный момент ВС РФ удерживает и уничтожает украинские силы. Ранее Алаудинов выразил уверенность российских военных сил действовать решительно в Курской области. Он подчеркнул свою готовность продолжать специальную операцию до полного выполнения поставленных задач. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Войска 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили населенный пункт на курском направлении. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Пока обстановка такая, что внизу наши подразделения — подразделения 810-й бригады — взяли населенный пункт, дальше продолжают зачищать», — заявил Алаудинов ТАСС. На данный момент ВС РФ удерживает и уничтожает украинские силы. Ранее Алаудинов выразил уверенность российских военных сил действовать решительно в Курской области. Он подчеркнул свою готовность продолжать специальную операцию до полного выполнения поставленных задач. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям