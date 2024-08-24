Войска 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили населенный пункт на курском направлении. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Пока обстановка такая, что внизу наши подразделения — подразделения 810-й бригады — взяли населенный пункт, дальше продолжают зачищать», — заявил Алаудинов ТАСС. На данный момент ВС РФ удерживает и уничтожает украинские силы.
Ранее Алаудинов выразил уверенность российских военных сил действовать решительно в Курской области. Он подчеркнул свою готовность продолжать специальную операцию до полного выполнения поставленных задач.
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