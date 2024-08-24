Алаудинов сообщил об освобождении населенного пункта на курском направлении

Алаудинов: взят населенный пункт на курском направлении
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Войска морской пехоты Черноморского флота освободили населенный пункт в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Войска 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили населенный пункт на курском направлении. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Пока обстановка такая, что внизу наши подразделения — подразделения 810-й бригады — взяли населенный пункт, дальше продолжают зачищать», — заявил Алаудинов ТАСС. На данный момент ВС РФ удерживает и уничтожает украинские силы.

Ранее Алаудинов выразил уверенность российских военных сил действовать решительно в Курской области. Он подчеркнул свою готовность продолжать специальную операцию до полного выполнения поставленных задач.

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Войска 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили населенный пункт на курском направлении. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Пока обстановка такая, что внизу наши подразделения — подразделения 810-й бригады — взяли населенный пункт, дальше продолжают зачищать», — заявил Алаудинов ТАСС. На данный момент ВС РФ удерживает и уничтожает украинские силы. Ранее Алаудинов выразил уверенность российских военных сил действовать решительно в Курской области. Он подчеркнул свою готовность продолжать специальную операцию до полного выполнения поставленных задач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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