23 августа 2024

Алаудинов заявил о планах армии РФ купировать ВСУ в Курской области

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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, алаудинов апти
ВС РФ сделают все для разгрома ВСУ в Курской области, заявил Алаудинов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил решимость ВС РФ противостоять ВСУ в Курской области. Об этом он сообщил журналистам, заявив о намерении до конца уничтожить противника и успешно завершить спецоперацию.

«Будем делать все, что зависит от нас, чтобы купировать противника, до конца уничтожить его и сделать все, чтобы завершить эту СВО именно на этой ноте», — цитирует Алаудинова ТАСС. Это заявление было сделано в контексте обсуждения недавних событий в Курской области.

Алаудинов также отметил, что действия Киева, направленные против Курской области, ускоряют завершение спецоперации. Он сравнил текущую ситуацию с историческими событиями, упомянув цикличность истории и провалы фашистских вторжений.

Также Алаудинов отчитался о потерях ВСУ в курском приграничье за последние сутки. «Противник на нашем участке потерял один танк, 5 ББМ и 5, 6 единиц автотехники (пикапы, УАЗы). <…> Много пехоты уничтожено. <…> Морпехи взяли один населенный пункт, взяли 10 пленных», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале.

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил решимость ВС РФ противостоять ВСУ в Курской области. Об этом он сообщил журналистам, заявив о намерении до конца уничтожить противника и успешно завершить спецоперацию. «Будем делать все, что зависит от нас, чтобы купировать противника, до конца уничтожить его и сделать все, чтобы завершить эту СВО именно на этой ноте», — цитирует Алаудинова ТАСС. Это заявление было сделано в контексте обсуждения недавних событий в Курской области. Алаудинов также отметил, что действия Киева, направленные против Курской области, ускоряют завершение спецоперации. Он сравнил текущую ситуацию с историческими событиями, упомянув цикличность истории и провалы фашистских вторжений. Также Алаудинов отчитался о потерях ВСУ в курском приграничье за последние сутки. «Противник на нашем участке потерял один танк, 5 ББМ и 5, 6 единиц автотехники (пикапы, УАЗы). <…> Много пехоты уничтожено. <…> Морпехи взяли один населенный пункт, взяли 10 пленных», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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