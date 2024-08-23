Алаудинов заявил о планах армии РФ купировать ВСУ в Курской области

24 августа 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

ВС РФ сделают все для разгрома ВСУ в Курской области, заявил Алаудинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил решимость ВС РФ противостоять ВСУ в Курской области. Об этом он сообщил журналистам, заявив о намерении до конца уничтожить противника и успешно завершить спецоперацию. «Будем делать все, что зависит от нас, чтобы купировать противника, до конца уничтожить его и сделать все, чтобы завершить эту СВО именно на этой ноте», — цитирует Алаудинова ТАСС. Это заявление было сделано в контексте обсуждения недавних событий в Курской области. Алаудинов также отметил, что действия Киева, направленные против Курской области, ускоряют завершение спецоперации. Он сравнил текущую ситуацию с историческими событиями, упомянув цикличность истории и провалы фашистских вторжений. Также Алаудинов отчитался о потерях ВСУ в курском приграничье за последние сутки. «Противник на нашем участке потерял один танк, 5 ББМ и 5, 6 единиц автотехники (пикапы, УАЗы). <…> Много пехоты уничтожено. <…> Морпехи взяли один населенный пункт, взяли 10 пленных», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил решимость ВС РФ противостоять ВСУ в Курской области. Об этом он сообщил журналистам, заявив о намерении до конца уничтожить противника и успешно завершить спецоперацию. «Будем делать все, что зависит от нас, чтобы купировать противника, до конца уничтожить его и сделать все, чтобы завершить эту СВО именно на этой ноте», — цитирует Алаудинова ТАСС. Это заявление было сделано в контексте обсуждения недавних событий в Курской области. Алаудинов также отметил, что действия Киева, направленные против Курской области, ускоряют завершение спецоперации. Он сравнил текущую ситуацию с историческими событиями, упомянув цикличность истории и провалы фашистских вторжений. Также Алаудинов отчитался о потерях ВСУ в курском приграничье за последние сутки. «Противник на нашем участке потерял один танк, 5 ББМ и 5, 6 единиц автотехники (пикапы, УАЗы). <…> Много пехоты уничтожено. <…> Морпехи взяли один населенный пункт, взяли 10 пленных», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале.