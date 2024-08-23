Алаудинов заявил о планах армии РФ купировать ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил решимость ВС РФ противостоять ВСУ в Курской области. Об этом он сообщил журналистам, заявив о намерении до конца уничтожить противника и успешно завершить спецоперацию.
«Будем делать все, что зависит от нас, чтобы купировать противника, до конца уничтожить его и сделать все, чтобы завершить эту СВО именно на этой ноте», — цитирует Алаудинова ТАСС. Это заявление было сделано в контексте обсуждения недавних событий в Курской области.
Алаудинов также отметил, что действия Киева, направленные против Курской области, ускоряют завершение спецоперации. Он сравнил текущую ситуацию с историческими событиями, упомянув цикличность истории и провалы фашистских вторжений.
Также Алаудинов отчитался о потерях ВСУ в курском приграничье за последние сутки. «Противник на нашем участке потерял один танк, 5 ББМ и 5, 6 единиц автотехники (пикапы, УАЗы). <…> Много пехоты уничтожено. <…> Морпехи взяли один населенный пункт, взяли 10 пленных», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале.
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