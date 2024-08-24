Зеленский заявил, что Украиной была впервые применена ракета-дрон «Паляниця»

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Владимир Зеленский сказал, что Киев применил новое оружие
Владимир Зеленский сказал, что Киев применил новое оружие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев впервые применил новое оружие — ракету-дрон «Паляниця». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Именно сегодня произошло первое боевое применение нашего нового оружия — абсолютно нового класса оружия, украинской ракеты-дрона „Паляница“» — сказал Зеленский на совместном с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингриды Шимоните мероприятии. Трансляция шла на YouTube.

Ранее украинский лидер записал видеообращение с угрозами в адрес России с места начала атаки на Курскую область. На кадрах он поздравил украинцев с днем независимости республики и заявил, что «россияне получат горя».

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Киев впервые применил новое оружие — ракету-дрон «Паляниця». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Именно сегодня произошло первое боевое применение нашего нового оружия — абсолютно нового класса оружия, украинской ракеты-дрона „Паляница“» — сказал Зеленский на совместном с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингриды Шимоните мероприятии. Трансляция шла на YouTube. Ранее украинский лидер записал видеообращение с угрозами в адрес России с места начала атаки на Курскую область. На кадрах он поздравил украинцев с днем независимости республики и заявил, что «россияне получат горя».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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