Зеленский записал видео с угрозами в адрес России с места начала нападения на Курскую область

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к гражданам с видеообращением в честь Дня независимости страны. На кадрах он находился в Сумской области, в районе реки Псел, где началась атака ВСУ на Курскую область, пишет telegram-канал «Страна».
«Россияне получат горя», — заявил Зеленский в видеообращении ко Дню независимости. Он также посетил приграничную территорию 22 августа, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Во время встречи обсуждались текущая оперативная обстановка и вопросы укрепления обороны на торецком и покровском направлениях.
Украинские военные напали на приграничные территории России 6 августа. Сейчас бои в Курской области продолжаются, ВС РФ делают все, чтобы купировать ВСУ на курском направлении. О ситуации в Курской области — в материале URA.RU.
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