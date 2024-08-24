Зеленский записал видео с угрозами в адрес России с места начала нападения на Курскую область

Зеленский угрожал России в своем видеообращении ко Дню независимости Украины
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Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости страны
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости страны Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к гражданам с видеообращением в честь Дня независимости страны. На кадрах он находился в Сумской области, в районе реки Псел, где началась атака ВСУ на Курскую область, пишет telegram-канал «Страна».

«Россияне получат горя», — заявил Зеленский в видеообращении ко Дню независимости. Он также посетил приграничную территорию 22 августа, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Во время встречи обсуждались текущая оперативная обстановка и вопросы укрепления обороны на торецком и покровском направлениях.

Украинские военные напали на приграничные территории России 6 августа. Сейчас бои в Курской области продолжаются, ВС РФ делают все, чтобы купировать ВСУ на курском направлении. О ситуации в Курской области — в материале URA.RU.

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Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к гражданам с видеообращением в честь Дня независимости страны. На кадрах он находился в Сумской области, в районе реки Псел, где началась атака ВСУ на Курскую область, пишет telegram-канал «Страна». «Россияне получат горя», — заявил Зеленский в видеообращении ко Дню независимости. Он также посетил приграничную территорию 22 августа, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Во время встречи обсуждались текущая оперативная обстановка и вопросы укрепления обороны на торецком и покровском направлениях. Украинские военные напали на приграничные территории России 6 августа. Сейчас бои в Курской области продолжаются, ВС РФ делают все, чтобы купировать ВСУ на курском направлении. О ситуации в Курской области — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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