«Депутат» рассказал подписчикам про «Бабу Ягу» (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские беспилотные летательные аппараты «Баба Яга» способны поднимать груз весом до 150 килограмм, то есть теоретически они способны схватить и унести человека. Об этом рассказал челябинский мобилизованный с позывным «депутат».

«Стало поступать много вопросов, по поводу того, что это такое „Баба Яга“? Объясню простыми словами: это большой квадрокоптер, способный нести на себе большой груз. Есть такие, которые могут нести даже +150 килограмм, т. е. теоретически, она может схватить вас и унести в избушку на курьих ножках, но я такие не встречал», — написал «депутат» в своем telegram-канале.

Самые ходовые на СВО — с грузоподъемностью 10-20 килограммов. В мирное время их использовали в сельском хозяйстве, для опрыскивания полей. «Но, видимо, принудительная мобилизация, коснулась и их, не успели они улететь в Европу», — пишет «депутат».

«Баба Яга» способна развивать скорость до 60 километров в час, высота подъема до 400 метров. Она очень громкая и габаритная, поэтому и летает только ночью, отсюда и название «Баба Яга».

Военные с подразделения челябинского «депутата» в этом году уже сбили 25 подобных квадрокоптеров. Но за красивыми словами скрывается большой опыт, в том числе горький — сбить такую машину тяжело и опасно.

«Баба Яга» способна сбросить снаряд на человека. С ней в паре летают FPV-камикадзе. И на место падения «Бабы Яги» могут прилететь огромное количество FPV-камикадзе, либо она сама способна самоликвидироваться, то есть взорваться, упав на землю. «Ну и, к сожалению, очень часто приходиться видеть, как она делает сбросы на позиции и технику…», — написал «депутат».

Мобилизованный с позывным «депутат» из Челябинской области ведет свой блог о повседневной жизни на СВО. Ранее он рассказал, что за час сбил три украинских FPV-дрона.

Сбить «Бабу Ягу» тяжело и опасно Telegram-канал «будни мобика»

«Баба Яга» способна самоликвидироваться, упав на землю Telegram-канал «Будни мобика»

«Повернись живым» — вот такая надпись нанесена на «Бабу Ягу» Telegram-канал «Будни мобика»