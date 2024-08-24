Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала видео со встречи с российскими военнослужащими, освобожденными в ходе обмена. На кадрах омбудсмен проводит беседу с прибывшими бойцами в аэропорту Москвы.
«Встретила совместно с офицерами Минобороны наших героев, вернувшихся домой в результате обмена», — сообщила Москалькова в своем telegram-канале. На кадрах запечатлены первые минуты прибытия российских военных на Родину.
Омбудсмен также обратилась к вернувшимся военным: «Мы вами гордимся! вВы пережили очень тяжелые испытания и вынесли их с достоинством... Набирайте Москалькова и списываетесь со мной. На любые вопросы могу ответить, помочь всем, чем могу. Вам счастливого пути, выздоровления и, конечно, ярких позитивных моментов в жизни!»
Ранее появилось первое видео с прибывшими в московский аэропорт срочниками. В ходе обмена из украинского плена были возвращены 115 человек.
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