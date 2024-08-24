24 августа 2024

Москалькова лично встретила вернувшихся после обмена срочников. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москалькова пожелала российским военным удачи и пообещала свою помощь
Москалькова пожелала российским военным удачи и пообещала свою помощь Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала видео со встречи с российскими военнослужащими, освобожденными в ходе обмена. На кадрах омбудсмен проводит беседу с прибывшими бойцами в аэропорту Москвы.

«Встретила совместно с офицерами Минобороны наших героев, вернувшихся домой в результате обмена», — сообщила Москалькова в своем telegram-канале. На кадрах запечатлены первые минуты прибытия российских военных на Родину.

Омбудсмен также обратилась к вернувшимся военным: «Мы вами гордимся! вВы пережили очень тяжелые испытания и вынесли их с достоинством... Набирайте Москалькова и списываетесь со мной. На любые вопросы могу ответить, помочь всем, чем могу. Вам счастливого пути, выздоровления и, конечно, ярких позитивных моментов в жизни!»

Ранее появилось первое видео с прибывшими в московский аэропорт срочниками. В ходе обмена из украинского плена были возвращены 115 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала видео со встречи с российскими военнослужащими, освобожденными в ходе обмена. На кадрах омбудсмен проводит беседу с прибывшими бойцами в аэропорту Москвы. «Встретила совместно с офицерами Минобороны наших героев, вернувшихся домой в результате обмена», — сообщила Москалькова в своем telegram-канале. На кадрах запечатлены первые минуты прибытия российских военных на Родину. Омбудсмен также обратилась к вернувшимся военным: «Мы вами гордимся! вВы пережили очень тяжелые испытания и вынесли их с достоинством... Набирайте Москалькова и списываетесь со мной. На любые вопросы могу ответить, помочь всем, чем могу. Вам счастливого пути, выздоровления и, конечно, ярких позитивных моментов в жизни!» Ранее появилось первое видео с прибывшими в московский аэропорт срочниками. В ходе обмена из украинского плена были возвращены 115 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...