Командир «Азова»* взбесился из-за последнего обмена пленными между РФ и Украиной

Командир «Азова»* (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко выступил с резкой критикой властей после прошедшего обмена пленными межу Украиной и Россией. Он заявил, что Киев ко Дню независимости страны решил получить «медийную победу», согласившись на предложение российского президента Владимира Путина.
«Несмотря на то, что пленные русские сами просили обменять их на азовцев. Несмотря на то, что украинская переговорная группа имела колоссальный рычаг влияния при этом обмене, выступая с позиции силы. Всем этим не воспользовались. <...>. Чего стоят все сказанные пафосные слова, если из азовцев, для которых в российском плену худшее отношение, домой не вернулся никто», — написал Денис Прокопенко в соцсети X.
Стороны 24 августа обменяли военнопленными в формате 115 на 115. Первоначально российских бойцов при посредничестве ОАЭ доставили в Беларусь, пишет RT. В аэропорту Москвы прибывших лично встретила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
*»Азов» — украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен
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