Германия планирует отдать российские дома украинцам

Германия рассматривает передачу Украине 66 российских квартир в Берлине
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Заседание Законодательного собрания ЯНАО. Салехард, часы, документы, женские руки, компромат, папка в руках
Украинка в парламенте Берлина выступила за конфискацию российских домов Фото:

Германия рассматривает возможность передачи Киеву заброшенных домов, принадлежащих России, в берлинском районе Карлсхорст. Эти здания остались после вывода советских войск по завершению холодной войны. С такой инициативой вышла депутат парламента Берлина от партии «Христианско-демократический союз», уроженка Украины Лилия Усик.

«Возможность передачи пустующих „русских домов“ Украине — это шаг к поддержке страны в текущей ситуации. Таких квартир насчитывается не менее 66», — цитирует уроженку Константиновки Лилию Усик, первую украинку, вошедшую в состав парламента Берлина, Deutsche Welle (признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента).

Издание отмечает, что предложение Усик появилось на фоне обсуждения мер в отношении замороженных российских активов за рубежом. Политик выступает за конфискацию этого имущества в пользу Украины.

Ранее МИД РФ из-за заморозки активов пригрозил Бельгии. Передача Брюсселем замороженных активов России Украине может повлиять на экономический авторитет Евросоюза и ударит по евро, отметили в ведомстве.

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Германия рассматривает возможность передачи Киеву заброшенных домов, принадлежащих России, в берлинском районе Карлсхорст. Эти здания остались после вывода советских войск по завершению холодной войны. С такой инициативой вышла депутат парламента Берлина от партии «Христианско-демократический союз», уроженка Украины Лилия Усик. «Возможность передачи пустующих „русских домов“ Украине — это шаг к поддержке страны в текущей ситуации. Таких квартир насчитывается не менее 66», — цитирует уроженку Константиновки Лилию Усик, первую украинку, вошедшую в состав парламента Берлина, Deutsche Welle (признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента). Издание отмечает, что предложение Усик появилось на фоне обсуждения мер в отношении замороженных российских активов за рубежом. Политик выступает за конфискацию этого имущества в пользу Украины. Ранее МИД РФ из-за заморозки активов пригрозил Бельгии. Передача Брюсселем замороженных активов России Украине может повлиять на экономический авторитет Евросоюза и ударит по евро, отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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