Германия планирует отдать российские дома украинцам

Германия рассматривает передачу Украине 66 российских квартир в Берлине

25 августа 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

Украинка в парламенте Берлина выступила за конфискацию российских домов Фото: Илья Московец © URA.RU Германия рассматривает возможность передачи Киеву заброшенных домов, принадлежащих России, в берлинском районе Карлсхорст. Эти здания остались после вывода советских войск по завершению холодной войны. С такой инициативой вышла депутат парламента Берлина от партии «Христианско-демократический союз», уроженка Украины Лилия Усик. «Возможность передачи пустующих „русских домов“ Украине — это шаг к поддержке страны в текущей ситуации. Таких квартир насчитывается не менее 66», — цитирует уроженку Константиновки Лилию Усик, первую украинку, вошедшую в состав парламента Берлина, Deutsche Welle (признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента). Издание отмечает, что предложение Усик появилось на фоне обсуждения мер в отношении замороженных российских активов за рубежом. Политик выступает за конфискацию этого имущества в пользу Украины. Ранее МИД РФ из-за заморозки активов пригрозил Бельгии. Передача Брюсселем замороженных активов России Украине может повлиять на экономический авторитет Евросоюза и ударит по евро, отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германия рассматривает возможность передачи Киеву заброшенных домов, принадлежащих России, в берлинском районе Карлсхорст. Эти здания остались после вывода советских войск по завершению холодной войны. С такой инициативой вышла депутат парламента Берлина от партии «Христианско-демократический союз», уроженка Украины Лилия Усик. «Возможность передачи пустующих „русских домов“ Украине — это шаг к поддержке страны в текущей ситуации. Таких квартир насчитывается не менее 66», — цитирует уроженку Константиновки Лилию Усик, первую украинку, вошедшую в состав парламента Берлина, Deutsche Welle (признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента). Издание отмечает, что предложение Усик появилось на фоне обсуждения мер в отношении замороженных российских активов за рубежом. Политик выступает за конфискацию этого имущества в пользу Украины. Ранее МИД РФ из-за заморозки активов пригрозил Бельгии. Передача Брюсселем замороженных активов России Украине может повлиять на экономический авторитет Евросоюза и ударит по евро, отметили в ведомстве.