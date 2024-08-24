Замглавы Кургана Романов пробежал марафон в Тобольске. Фото

В Тобольске замглавы Кургана Сергей Романов пробежал дистанцию на марафоне вместе с мэрами уральских городов. Об этом сообщили представители пресс-службы городской администрации.
«Замглавы Кургана Романов принял участие в Тобольском марафоне-2024, посвященном ученому Дмитрию Менделееву. Мэры и их заместители пробежали дистанцию 2,2 км вокруг Тобольского Кремля», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Романов участвовал в работе ассоциации «Города Урала» в Тобольске. Возглавляет это объединение мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, отметили в пресс-службе мэрии Кургана.
Романов начал работать в мэрии Кургана в мае 2024 года. Ранее он был судьей в Тюменской области.
Сергей Романов (в центре) пробежал марафон в Тобольске вокруг местного кремля
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В Тобольске замглавы Кургана Сергей Романов пробежал дистанцию на марафоне вместе с мэрами уральских городов. Об этом сообщили представители пресс-службы городской администрации. «Замглавы Кургана Романов принял участие в Тобольском марафоне-2024, посвященном ученому Дмитрию Менделееву. Мэры и их заместители пробежали дистанцию 2,2 км вокруг Тобольского Кремля», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Романов участвовал в работе ассоциации «Города Урала» в Тобольске. Возглавляет это объединение мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, отметили в пресс-службе мэрии Кургана. Романов начал работать в мэрии Кургана в мае 2024 года. Ранее он был судьей в Тюменской области.