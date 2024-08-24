24 августа 2024
23 августа 2024

Замглавы Кургана Романов пробежал марафон в Тобольске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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"Зеленый марафон Бегущие сердца". Пермь, забег, зеленый марафон
В Тобольске прошел марафон в честь ученого Менделеева Фото:

В Тобольске замглавы Кургана Сергей Романов пробежал дистанцию на марафоне вместе с мэрами уральских городов. Об этом сообщили представители пресс-службы городской администрации.

«Замглавы Кургана Романов принял участие в Тобольском марафоне-2024, посвященном ученому Дмитрию Менделееву. Мэры и их заместители пробежали дистанцию 2,2 км вокруг Тобольского Кремля», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Романов участвовал в работе ассоциации «Города Урала» в Тобольске. Возглавляет это объединение мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, отметили в пресс-службе мэрии Кургана.

Романов начал работать в мэрии Кургана в мае 2024 года. Ранее он был судьей в Тюменской области.

Сергей Романов (в центре) пробежал марафон в Тобольске вокруг местного кремля
Сергей Романов (в центре) пробежал марафон в Тобольске вокруг местного кремля
Фото:

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В Тобольске замглавы Кургана Сергей Романов пробежал дистанцию на марафоне вместе с мэрами уральских городов. Об этом сообщили представители пресс-службы городской администрации. «Замглавы Кургана Романов принял участие в Тобольском марафоне-2024, посвященном ученому Дмитрию Менделееву. Мэры и их заместители пробежали дистанцию 2,2 км вокруг Тобольского Кремля», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Романов участвовал в работе ассоциации «Города Урала» в Тобольске. Возглавляет это объединение мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, отметили в пресс-службе мэрии Кургана. Романов начал работать в мэрии Кургана в мае 2024 года. Ранее он был судьей в Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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