Mash: в ИК-19 нашли грубые нарушения в обращении с заключенными

В исправительной колонии №19 в Волгоградской области, где произошел бунт заключенных, сотрудники учреждения разными способами подкупали осужденных. Отбывающие наказание, несмотря на строгий режим, могли приобрести телефоны, сим-карты, самогон, сообщает telegram-канал Mash.
«В колонии ИК-19, где радикалы устроили бунт, царила демократия — несмотря на строгий режим... У сидельцев была опция заработать копеечку (1–3 тысячи) за перевыполнение рабочего плана — неофициально, через своих. Среди вознаграждений также дополнительные передачки, свидания вне очереди и даже самогон», — сообщает Mash.
Отмечается, что на территории учреждения стоял самогонный аппарат, которым пользовались заключенные. После 2021 года администрация ужесточила контроль за незаконными предметами в колонии. Возможность купить телефон не исчезла, несмотря на реакцию администрации колонии, сообщает Mash.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УФСИН по Волгоградской области. Ответ ожидается.
Ранее заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Прежде чем бунтовщиков ликвидировали снайперы, были убиты восемь человек: четыре заключенных и четыре сотрудника ФСИН. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.