25 августа 2024

Mash: в ИК-19 нашли грубые нарушения в обращении с заключенными

Mash: сотрудники ИК-19 подкупали заключенных телефонами, самогоном и деньгами
© Служба новостей «URA.RU»
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Заключенные на территории ИК-19 могли приобрести телефоны и сим-карты, считает Mash
Заключенные на территории ИК-19 могли приобрести телефоны и сим-карты, считает Mash Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

В исправительной колонии №19 в Волгоградской области, где произошел бунт заключенных, сотрудники учреждения разными способами подкупали осужденных. Отбывающие наказание, несмотря на строгий режим, могли приобрести телефоны, сим-карты, самогон, сообщает telegram-канал Mash.

«В колонии ИК-19, где радикалы устроили бунт, царила демократия — несмотря на строгий режим... У сидельцев была опция заработать копеечку (1–3 тысячи) за перевыполнение рабочего плана — неофициально, через своих. Среди вознаграждений также дополнительные передачки, свидания вне очереди и даже самогон», — сообщает Mash.

Отмечается, что на территории учреждения стоял самогонный аппарат, которым пользовались заключенные. После 2021 года администрация ужесточила контроль за незаконными предметами в колонии. Возможность купить телефон не исчезла, несмотря на реакцию администрации колонии, сообщает Mash.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УФСИН по Волгоградской области. Ответ ожидается.

Ранее заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Прежде чем бунтовщиков ликвидировали снайперы, были убиты восемь человек: четыре заключенных и четыре сотрудника ФСИН. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

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В исправительной колонии №19 в Волгоградской области, где произошел бунт заключенных, сотрудники учреждения разными способами подкупали осужденных. Отбывающие наказание, несмотря на строгий режим, могли приобрести телефоны, сим-карты, самогон, сообщает telegram-канал Mash. «В колонии ИК-19, где радикалы устроили бунт, царила демократия — несмотря на строгий режим... У сидельцев была опция заработать копеечку (1–3 тысячи) за перевыполнение рабочего плана — неофициально, через своих. Среди вознаграждений также дополнительные передачки, свидания вне очереди и даже самогон», — сообщает Mash. Отмечается, что на территории учреждения стоял самогонный аппарат, которым пользовались заключенные. После 2021 года администрация ужесточила контроль за незаконными предметами в колонии. Возможность купить телефон не исчезла, несмотря на реакцию администрации колонии, сообщает Mash. Корреспондент URA.RU направил запрос в УФСИН по Волгоградской области. Ответ ожидается. Ранее заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Прежде чем бунтовщиков ликвидировали снайперы, были убиты восемь человек: четыре заключенных и четыре сотрудника ФСИН. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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