Россиян предупредили о подорожании алкоголя и продуктов с начала осени

Неурожай яблок и ягод, выращиваемых для технического производства, приведет к повышению цен на напитки из данной продукции. Об этом сообщила экономист Ольга Лебединская и отметила, что подорожать могут сидр, соки и прочая продукция из яблок.
«По словам Лебединской, из-за неурожая „технических“ яблок и ягод могут подорожать плодово-ягодные напитки в том числе сидр, соки и вся прочая продукция, в основе которой лежит яблочное сырье», — сообщает агентство «Прайм». Отмечается, что поставки фрукта в сентябре уже повысились на 45-60% по сравнению с ценами прошлого года.
Эксперт отмечает, что в сентябре не стоит ожидать сезонного снижения цен на фрукты, за исключением бахчевых (кабачки, тыквы, арбузы, дыни). Цены на зерновые и масличные культуры, наоборот, не повысятся и в период уборки урожая они могут быть снижены.
В июле россияне столкнулись с поднятием цены на водку и другие алкогольные напитки. Также подорожание коснулось госпошлин, ипотеки и услуг ЖКХ.
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