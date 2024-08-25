25 августа 2024

Россиян предупредили о подорожании алкоголя и продуктов с начала осени

Экономист Лебединская предупредила о подорожании продукции и напитков из яблок
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за неурожая яблок россиян могут ждать повышенные цены на сидр и соки
Из-за неурожая яблок россиян могут ждать повышенные цены на сидр и соки Фото:

Неурожай яблок и ягод, выращиваемых для технического производства, приведет к повышению цен на напитки из данной продукции. Об этом сообщила экономист Ольга Лебединская и отметила, что подорожать могут сидр, соки и прочая продукция из яблок.

«По словам Лебединской, из-за неурожая „технических“ яблок и ягод могут подорожать плодово-ягодные напитки в том числе сидр, соки и вся прочая продукция, в основе которой лежит яблочное сырье», — сообщает агентство «Прайм». Отмечается, что поставки фрукта в сентябре уже повысились на 45-60% по сравнению с ценами прошлого года.

Эксперт отмечает, что в сентябре не стоит ожидать сезонного снижения цен на фрукты, за исключением бахчевых (кабачки, тыквы, арбузы, дыни). Цены на зерновые и масличные культуры, наоборот, не повысятся и в период уборки урожая они могут быть снижены.

В июле россияне столкнулись с поднятием цены на водку и другие алкогольные напитки. Также подорожание коснулось госпошлин, ипотеки и услуг ЖКХ.

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Неурожай яблок и ягод, выращиваемых для технического производства, приведет к повышению цен на напитки из данной продукции. Об этом сообщила экономист Ольга Лебединская и отметила, что подорожать могут сидр, соки и прочая продукция из яблок. «По словам Лебединской, из-за неурожая „технических“ яблок и ягод могут подорожать плодово-ягодные напитки в том числе сидр, соки и вся прочая продукция, в основе которой лежит яблочное сырье», — сообщает агентство «Прайм». Отмечается, что поставки фрукта в сентябре уже повысились на 45-60% по сравнению с ценами прошлого года. Эксперт отмечает, что в сентябре не стоит ожидать сезонного снижения цен на фрукты, за исключением бахчевых (кабачки, тыквы, арбузы, дыни). Цены на зерновые и масличные культуры, наоборот, не повысятся и в период уборки урожая они могут быть снижены. В июле россияне столкнулись с поднятием цены на водку и другие алкогольные напитки. Также подорожание коснулось госпошлин, ипотеки и услуг ЖКХ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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