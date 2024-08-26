Минобороны сообщило об уничтожении Leopard при освобождении Желанного

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ВС РФ уничтожили при освобождении населенного пункта Желанное в ДНР танк Leopard, боевые машины пехоты Bradley и БПЛА ВСУ
ВС РФ уничтожили при освобождении населенного пункта Желанное в ДНР танк Leopard, боевые машины пехоты Bradley и БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные при освобождении поселка Желанное в Донецкой Народной Республике (ДНР) нейтрализовали большое число различной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В том числе бойцы центральной группировки войск ВС РФ уничтожили танк Leopard, несколько боевых машин пехоты Bradley и различные дроны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе боев военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники ВСУ, в том числе немецкий танк Leopard, различные бронированные машины пехоты и бронетранспортеры западного производства», — заявило ведомство. Там же отметили, что в ходе боевых действий бойцами группировки «Центр» было нейтрализовано некоторое количество дронов ВСУ различного типа. В числе которых были и большие промышленные гексакоптеры, переделанные под военные цели.

По словам заместителя командира штурмового взвода с позывным Киргоф, жители поселка ждали прихода российских военных. «Они ждали, говорили нам: „Мы молились, чтобы вы быстрее зашли уже“, — заявил он.

Об освобождении ВС РФ поселка Желанное сало известно 21 августа 2024 года. За последнее время в ДНР российские войска также взяли под контроль Новгородское (Нью-Йорк) на этом же направлении.

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Российские военные при освобождении поселка Желанное в Донецкой Народной Республике (ДНР) нейтрализовали большое число различной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В том числе бойцы центральной группировки войск ВС РФ уничтожили танк Leopard, несколько боевых машин пехоты Bradley и различные дроны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе боев военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники ВСУ, в том числе немецкий танк Leopard, различные бронированные машины пехоты и бронетранспортеры западного производства», — заявило ведомство. Там же отметили, что в ходе боевых действий бойцами группировки «Центр» было нейтрализовано некоторое количество дронов ВСУ различного типа. В числе которых были и большие промышленные гексакоптеры, переделанные под военные цели. По словам заместителя командира штурмового взвода с позывным Киргоф, жители поселка ждали прихода российских военных. «Они ждали, говорили нам: „Мы молились, чтобы вы быстрее зашли уже“, — заявил он. Об освобождении ВС РФ поселка Желанное сало известно 21 августа 2024 года. За последнее время в ДНР российские войска также взяли под контроль Новгородское (Нью-Йорк) на этом же направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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