Shot рассказал о пострадавших при атаке БПЛА в Саратове

Украинские военные атаковали Саратовскую область, от БПЛА пострадали жилые строения в Саратове и Энгельсе. Отмечается, что один из беспилотных летательных аппаратов повредил многоэтажку «Волга Скай». В результате атаки пострадало два человека. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Два человека пострадали в результате атаки беспилотника на многоэтажку „Волга Скай“ в Саратове», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что пострадавшие госпитализированы с ожогами и осколочными ранениями. На месте работают экстренные службы.
URA.RU направили запрос в пресс-службу МЧС региона. Ответ на него ожидается.
Утром 26 августа, вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Один из БПЛА попал в многоэтажку Саратова.
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