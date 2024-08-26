Shot рассказал о пострадавших при атаке БПЛА в Саратове

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ВСУ атаковали Саратов, БПЛА попал в многоэтажку, есть пострадавшие
ВСУ атаковали Саратов, БПЛА попал в многоэтажку, есть пострадавшие Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали дом в Саратове

Украинские военные атаковали Саратовскую область, от БПЛА пострадали жилые строения в Саратове и Энгельсе. Отмечается, что один из беспилотных летательных аппаратов повредил многоэтажку «Волга Скай». В результате атаки пострадало два человека. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Два человека пострадали в результате атаки беспилотника на многоэтажку „Волга Скай“ в Саратове», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что пострадавшие госпитализированы с ожогами и осколочными ранениями. На месте работают экстренные службы.

URA.RU направили запрос в пресс-службу МЧС региона. Ответ на него ожидается.

Утром 26 августа, вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Один из БПЛА попал в многоэтажку Саратова. 

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Украинские военные атаковали Саратовскую область, от БПЛА пострадали жилые строения в Саратове и Энгельсе. Отмечается, что один из беспилотных летательных аппаратов повредил многоэтажку «Волга Скай». В результате атаки пострадало два человека. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Два человека пострадали в результате атаки беспилотника на многоэтажку „Волга Скай“ в Саратове», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что пострадавшие госпитализированы с ожогами и осколочными ранениями. На месте работают экстренные службы. URA.RU направили запрос в пресс-службу МЧС региона. Ответ на него ожидается. Утром 26 августа, вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Один из БПЛА попал в многоэтажку Саратова. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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