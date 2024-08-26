ВСУ атаковали Саратов с помощью БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины совершили атаку на Саратовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он отметил, что при уничтожении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждения получили жилые дома в Саратове и Энгельсе.
«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. По его словам, все экстренные службы переведены в усиленный режим работы.
ВСУ ударили по жилым домам в Саратовской области
Ранее ВСУ беспилотниками атаковали Воронежскую область. В регионе был введен режим ЧС.
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