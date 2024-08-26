Гражданам из пострадавших квартир в Саратове и Энгельсе предоставят место для проживания
новость из сюжетаВСУ атаковали дом в Саратове
Ранним утром 26 августа Вооруженные силы Украины атаковали Саратов и Энгельс. Первые взрывы прозвучали в Саратове в районе 6-10 утра по местному времени, затем беспилотники атаковали многоэтажку на улице Пушкина в городе Энгельсе. В результате атаки пострадала женщина. В тяжелом состоянии ее госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами. Остальным оказана помощь на месте. Как Украина ударила беспилотниками по Саратову — в фоторепортаже URA.RU.
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