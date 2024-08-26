Украина ударила беспилотниками по Саратову и Энгельсу. Фоторепортаж

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Гражданам из пострадавших квартир в Саратове и Энгельсе предоставят место для проживания Фото:
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ВСУ атаковали дом в Саратове

Ранним утром 26 августа Вооруженные силы Украины атаковали Саратов и Энгельс. Первые взрывы прозвучали в Саратове в районе 6-10 утра по местному времени, затем беспилотники атаковали многоэтажку на улице Пушкина в городе Энгельсе. В результате атаки пострадала женщина. В тяжелом состоянии ее госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами. Остальным оказана помощь на месте. Как Украина ударила беспилотниками по Саратову — в фоторепортаже URA.RU.

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Ранним утром 26 августа Вооруженные силы Украины атаковали Саратов и Энгельс. Первые взрывы прозвучали в Саратове в районе 6-10 утра по местному времени, затем беспилотники атаковали многоэтажку на улице Пушкина в городе Энгельсе. В результате атаки пострадала женщина. В тяжелом состоянии ее госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами. Остальным оказана помощь на месте. Как Украина ударила беспилотниками по Саратову — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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