Курганский соцфонд опубликовал график выплат пособий и пенсий за август

Отделение Социального фонда России по Курганской области опубликовало график ежемесячных выплат детских пособий и пенсий за август. Получать поддержку жители региона начнут с 3 сентября, сообщили в пресс-службе соцфонда.
«3 сентября семьи Курганской области получат единое пособие на детей и беременным; меры соц. поддержки, переданные из соц. защиты; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка», — указано в сообщении фонда.
В четверг, 5 сентября, на счета родителей поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. До 8 сентября работающие родители получат пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Пенсионерам 13 и 23 сентября поступит пенсия на банковские карты. Выплаты поступают на карту МИР в течение всего дня. По почте пенсии и детские пособия доставляются с 3 по 25 сентября. Доставка зависит от графика работы конкретного почтового отделения.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области сотни женщин досрочно вышли на пенсию. У всех женщин трое и более детей.
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