25 августа 2024
24 августа 2024

Курганский соцфонд опубликовал график выплат пособий и пенсий за август

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выплаты начнут перечислять с 3 сентября
Выплаты начнут перечислять с 3 сентября Фото:

Отделение Социального фонда России по Курганской области опубликовало график ежемесячных выплат детских пособий и пенсий за август. Получать поддержку жители региона начнут с 3 сентября, сообщили в пресс-службе соцфонда.

«3 сентября семьи Курганской области получат единое пособие на детей и беременным; меры соц. поддержки, переданные из соц. защиты; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка», — указано в сообщении фонда.

В четверг, 5 сентября, на счета родителей поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. До 8 сентября работающие родители получат пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Пенсионерам 13 и 23 сентября поступит пенсия на банковские карты. Выплаты поступают на карту МИР в течение всего дня. По почте пенсии и детские пособия доставляются с 3 по 25 сентября. Доставка зависит от графика работы конкретного почтового отделения.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области сотни женщин досрочно вышли на пенсию. У всех женщин трое и более детей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отделение Социального фонда России по Курганской области опубликовало график ежемесячных выплат детских пособий и пенсий за август. Получать поддержку жители региона начнут с 3 сентября, сообщили в пресс-службе соцфонда. «3 сентября семьи Курганской области получат единое пособие на детей и беременным; меры соц. поддержки, переданные из соц. защиты; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка», — указано в сообщении фонда. В четверг, 5 сентября, на счета родителей поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. До 8 сентября работающие родители получат пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Пенсионерам 13 и 23 сентября поступит пенсия на банковские карты. Выплаты поступают на карту МИР в течение всего дня. По почте пенсии и детские пособия доставляются с 3 по 25 сентября. Доставка зависит от графика работы конкретного почтового отделения. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области сотни женщин досрочно вышли на пенсию. У всех женщин трое и более детей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...