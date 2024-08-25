Опекунша убитого Далера в СИЗО поменяла взгляды на жизнь и дала всем совет. Видео

26 августа 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Вину в смерти мальчика опекунша не признает до сих пор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в смерти шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, на первом суде призналась, что за год в СИЗО переосмыслила свои жизненные ценности. Сделать это же она призвала и находящихся в зале Свердловского областного суда, передает корреспондент URA.RU. «[За этот год] я поняла, что в моей жизни есть люди, которые поддерживают меня, несмотря ни на что. А есть люди, которые ушли. Всем необходимо пересмотреть жизненные ценности, я пересмотрела», — заявила женщина. Летом 2023 года Наумова обратилась в полицию, заявив, что Далер сбежал из дома. После масштабной поисковой операции труп мальчика нашли в ее гараже. Оказалось, что он умер задолго до этих событий. Она сокрыла факт смерти, чтобы продолжать получать выплаты на ребенка. Позднее под обвинения попали ее 21-летний племянник Даниил Егольников и муж Александр Наумов. Им вменили истязания Далера. В облсуде на скамье подсудимых оказались Вероника и Даниил. Александра судят в военном суде. До начала процесса Наумова успела обвинить в смерти мальчика другого человека и вступиться за супруга. За ходом судебного заседания URA.RU следит в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в смерти шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, на первом суде призналась, что за год в СИЗО переосмыслила свои жизненные ценности. Сделать это же она призвала и находящихся в зале Свердловского областного суда, передает корреспондент URA.RU. «[За этот год] я поняла, что в моей жизни есть люди, которые поддерживают меня, несмотря ни на что. А есть люди, которые ушли. Всем необходимо пересмотреть жизненные ценности, я пересмотрела», — заявила женщина. Летом 2023 года Наумова обратилась в полицию, заявив, что Далер сбежал из дома. После масштабной поисковой операции труп мальчика нашли в ее гараже. Оказалось, что он умер задолго до этих событий. Она сокрыла факт смерти, чтобы продолжать получать выплаты на ребенка. Позднее под обвинения попали ее 21-летний племянник Даниил Егольников и муж Александр Наумов. Им вменили истязания Далера. В облсуде на скамье подсудимых оказались Вероника и Даниил. Александра судят в военном суде. До начала процесса Наумова успела обвинить в смерти мальчика другого человека и вступиться за супруга. За ходом судебного заседания URA.RU следит в режиме онлайн.