Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в смерти шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, на первом суде призналась, что за год в СИЗО переосмыслила свои жизненные ценности. Сделать это же она призвала и находящихся в зале Свердловского областного суда, передает корреспондент URA.RU.
«[За этот год] я поняла, что в моей жизни есть люди, которые поддерживают меня, несмотря ни на что. А есть люди, которые ушли. Всем необходимо пересмотреть жизненные ценности, я пересмотрела», — заявила женщина.
Летом 2023 года Наумова обратилась в полицию, заявив, что Далер сбежал из дома. После масштабной поисковой операции труп мальчика нашли в ее гараже. Оказалось, что он умер задолго до этих событий. Она сокрыла факт смерти, чтобы продолжать получать выплаты на ребенка. Позднее под обвинения попали ее 21-летний племянник Даниил Егольников и муж Александр Наумов. Им вменили истязания Далера.
В облсуде на скамье подсудимых оказались Вероника и Даниил. Александра судят в военном суде. До начала процесса Наумова успела обвинить в смерти мальчика другого человека и вступиться за супруга. За ходом судебного заседания URA.RU следит в режиме онлайн.
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