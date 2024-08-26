ВСУ шантажировали семью свердловского солдата, попавшего под Курском в плен

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Отправка призывников. Курган , призыв, проводы в армию, солдат, осенний призыв
ВСУ пытались надавить на родных военнопленного (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Семью солдата-срочника из Туринска (Свердловская область) шантажировали украинские военнослужащие, когда парень попал к ним под Курском в плен. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Солдат был на связи с родными. Его не пытали, над ним не издевались, но семью шантажировали. Речь шла о соцсетях», — сообщил источник, не вдаваясь в подробности.

Семья не поддалась на провокацию, в итоге парня в числе прочих 115 российских срочников удалось освободить. Сейчас он вместе с другим свердловчанином находится в Подмосковье. Еще двое ребят остаются в плену под Курском. Работа по их вызволению продолжается, говорила ранее омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

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Семью солдата-срочника из Туринска (Свердловская область) шантажировали украинские военнослужащие, когда парень попал к ним под Курском в плен. Об этом URA.RU рассказал источник. «Солдат был на связи с родными. Его не пытали, над ним не издевались, но семью шантажировали. Речь шла о соцсетях», — сообщил источник, не вдаваясь в подробности. Семья не поддалась на провокацию, в итоге парня в числе прочих 115 российских срочников удалось освободить. Сейчас он вместе с другим свердловчанином находится в Подмосковье. Еще двое ребят остаются в плену под Курском. Работа по их вызволению продолжается, говорила ранее омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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