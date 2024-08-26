Мишустин пообещал Челябинской области 20,5 млрд рублей на медицину и кампус

26 августа 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин встретился с губернатором Алексеем Текслером в Калуге Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Челябинская область получит более 20 млрд рублей на модернизацию сферы здравоохранение и строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня до 2025 года. Информация об этом прозвучала на двусторонней встрече премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Алексея Текслера 26 августа в Калуге, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Челябинская область — один из самых динамично развивающихся субъектов страны с мощным промышленным потенциалом. Она занимает сильные позиции в области развития необходимой ее жителя инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Сегодня я хотел бы с вами обсудить такие важные сферы, как здравоохранение это одни из приоритетов в работе правительства. По поручению главы государства, по всей стране мы проводим модернизацию первичного звена. Для Челябинской области на эти цели в федеральном бюджете до конца 2025 года предусмотрено свыше 12,5 млрд рублей. Еще около 8 млрд рублей на строительство в Челябинске межуниверситетского кампуса мирового уровня», — обратился к главе региона председатель правительства. Новость по теме Мишустин пожелал челябинскому губернатору Текслеру удачи на выборах Текслер, в свою очередь, проинформировал его об итогах модернизации сферы здравоохранения за прошедшие пять лет. В этот период было построено 127 новых медицинских объектов, а 245 были капитально отремонтированы. Было закуплено 766 автомобилей для медиков и более 16 тысяч единиц оборудования. Благодаря поддержке Москвы, сейчас в Челябинске реализуется крупнейший проект в отрасли — строится хирургический корпус для областной детской больницы. Ранее губернатор ознакомил главу правительства с другими социальными проектами региона. Он также сообщил, что ВРП области по итогам года ожидается в размере порядка 3 триллионов рублей, а по итогам пяти месяцев средняя зарплата южноуральцев приближается к 70 тысячам рублей. Ее реальный рост за этот период составил 14,5%. По итогам встречи глава правительства пожелал Алексею Текслеру «успеха и удачи в выборах на новый срок». Мишустин приехал в Калугу для участия в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Помимо Текслера, он намерен пообщаться с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспризванных и врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым. До конца 2025 года Челябинская область получит из федеральной казны 20,5 млрд рублей на кампус и медицину Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская область получит более 20 млрд рублей на модернизацию сферы здравоохранение и строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня до 2025 года. Информация об этом прозвучала на двусторонней встрече премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Алексея Текслера 26 августа в Калуге, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Челябинская область — один из самых динамично развивающихся субъектов страны с мощным промышленным потенциалом. Она занимает сильные позиции в области развития необходимой ее жителя инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Сегодня я хотел бы с вами обсудить такие важные сферы, как здравоохранение это одни из приоритетов в работе правительства. По поручению главы государства, по всей стране мы проводим модернизацию первичного звена. Для Челябинской области на эти цели в федеральном бюджете до конца 2025 года предусмотрено свыше 12,5 млрд рублей. Еще около 8 млрд рублей на строительство в Челябинске межуниверситетского кампуса мирового уровня», — обратился к главе региона председатель правительства. Текслер, в свою очередь, проинформировал его об итогах модернизации сферы здравоохранения за прошедшие пять лет. В этот период было построено 127 новых медицинских объектов, а 245 были капитально отремонтированы. Было закуплено 766 автомобилей для медиков и более 16 тысяч единиц оборудования. Благодаря поддержке Москвы, сейчас в Челябинске реализуется крупнейший проект в отрасли — строится хирургический корпус для областной детской больницы. Ранее губернатор ознакомил главу правительства с другими социальными проектами региона. Он также сообщил, что ВРП области по итогам года ожидается в размере порядка 3 триллионов рублей, а по итогам пяти месяцев средняя зарплата южноуральцев приближается к 70 тысячам рублей. Ее реальный рост за этот период составил 14,5%. По итогам встречи глава правительства пожелал Алексею Текслеру «успеха и удачи в выборах на новый срок». Мишустин приехал в Калугу для участия в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Помимо Текслера, он намерен пообщаться с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспризванных и врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым.