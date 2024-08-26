Никита Кологривый подтвердил, что сыграет Владимира Жириновского

26 августа 2024 в 22:11 Размер текста - 17 +

Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновском в новом проекте Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Российский актер Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана», сыграет Владимира Жириновского в фильме «Жириновский. Взлет». Об этом он сообщил в программе «Кино в деталях». «Я дал согласие, но еще не видел сценария», — сказал Кологривый. Его слова передает «Комсомольская правда». Он также добавил, что с удовольствием примет участие в проекте, так как считает Жириновского «грандиозным персонажем». По словам актера, ему также интересно будет изучить психофизику и темп речи одного из самых скандальных политиков в стране. Кроме того, Кологривый отметил, что ему близок взгляд Жириновского на жизнь. Он добавил, что это самый интересный политик, которого бы он хотел бы сыграть. Ранее глава партии Леонид Слуцкий заявил, что Первый канал приступит к созданию сериала об основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском. По его словам, съемки начнутся уже в этом году. Режиссером картины стал Александр Баранов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский актер Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана», сыграет Владимира Жириновского в фильме «Жириновский. Взлет». Об этом он сообщил в программе «Кино в деталях». «Я дал согласие, но еще не видел сценария», — сказал Кологривый. Его слова передает «Комсомольская правда». Он также добавил, что с удовольствием примет участие в проекте, так как считает Жириновского «грандиозным персонажем». По словам актера, ему также интересно будет изучить психофизику и темп речи одного из самых скандальных политиков в стране. Кроме того, Кологривый отметил, что ему близок взгляд Жириновского на жизнь. Он добавил, что это самый интересный политик, которого бы он хотел бы сыграть. Ранее глава партии Леонид Слуцкий заявил, что Первый канал приступит к созданию сериала об основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском. По его словам, съемки начнутся уже в этом году. Режиссером картины стал Александр Баранов.