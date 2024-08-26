Во Франции заявили о небывалой поддержке Дурова по всему миру

Французский журналист Гралле: Дурову выражают небывалую поддержку по всему миру

27 августа 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

Люди из разных уголков планеты требуют отпустить Павла Дурова Фото: TechCrunch /Flickr новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции По всему миру люди выражают поддержку арестованному в Париже российскому бизнесмену, основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. С таким заявлением выступил французский журналист Гийом Гралле. «Мы видим волну возмущения повсеместно: конечно, в России, но также и в США, где Павлу Дурову выражают небывалую поддержку», — сказал Гийом Гралле в эфире телеканала France 24. По мнению журналиста, еще более бурную реакцию общественности вызовет возможное оглашение обвинительного приговора предпринимателю. Дурова задержали во французском аэропорту. Бизнесмену предъявили обвинения в 12 преступлениях. Срок его заключения под стражей истекает 28 августа, передает «Национальная служба новостей». Париж может потребовать от Дурова выдать не ключи шифрования Telegram, а бэкдоры, которые дадут полный доступ к мессенджеру, на мнение эксперта в области кибербезопасности Романа Трушкина ссылается RT. На этом фоне на улицах российских городов стали появляться листовки и плакаты в поддержку Дурова. Лозунги гласят: «Макрон, у нас в заложниках твоя башня» и «Верни Дурова». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По всему миру люди выражают поддержку арестованному в Париже российскому бизнесмену, основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. С таким заявлением выступил французский журналист Гийом Гралле. «Мы видим волну возмущения повсеместно: конечно, в России, но также и в США, где Павлу Дурову выражают небывалую поддержку», — сказал Гийом Гралле в эфире телеканала France 24. По мнению журналиста, еще более бурную реакцию общественности вызовет возможное оглашение обвинительного приговора предпринимателю. Дурова задержали во французском аэропорту. Бизнесмену предъявили обвинения в 12 преступлениях. Срок его заключения под стражей истекает 28 августа, передает «Национальная служба новостей». Париж может потребовать от Дурова выдать не ключи шифрования Telegram, а бэкдоры, которые дадут полный доступ к мессенджеру, на мнение эксперта в области кибербезопасности Романа Трушкина ссылается RT. На этом фоне на улицах российских городов стали появляться листовки и плакаты в поддержку Дурова. Лозунги гласят: «Макрон, у нас в заложниках твоя башня» и «Верни Дурова».